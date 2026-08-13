Homicidio en Fuerteventura: apuñala a un conocido en el cuello porque se negó a prestarle 25 euros

Said O. llegó en patera a la costa de Fuerteventura en busca de un futuro mejor para él y su familia. Este joven de 23 años consiguió trabajo en una finca agrícola de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje. Mes a mes, ahorraba dinero para enviar una pequeña ayuda a la ciudad marroquí de Guelmim, donde se encontraban sus seres queridos. Por ese mismo motivo, cuando un conocido le paró en la noche de este miércoles en mitad de la calle para pedirle 25 euros, se negó. No podía saber que esa decisión acabaría por costarle la vida.

El viandante en cuestión era Maikel D., un varón de 28 años con el que coincidía habitualmente en la localidad y que no habría aceptado bien la negativa. El tono de la conversación empezó a elevarse hasta que, en un momento dado, el hombre presuntamente decidió agredirlo con un arma blanca. Sacó un cuchillo y le apuñaló en el cuello en plena vía pública, según se desprende de las actuaciones. Las heridas resultaron de tal gravedad que, pese a los numerosos esfuerzos realizados por el personal sanitario, el joven falleció horas más tarde.

Varias personas que paseaban por la calle Matías López observaron a la víctima en el suelo y pidieron ayuda al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 sobre las 20.49 horas. En ese momento, se dirigieron hasta el lugar dos ambulancias de soporte vital avanzado y de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de un médico y un enfermero del centro de salud de la zona.

Falleció horas después

Los sanitarios comprobaron que el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria y realizaron las maniobras de reanimación necesarias hasta conseguir revertir la situación. Una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Fuerteventura. Sin embargo, en la madrugada su estado volvió a empeorar y falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación para intentar encontrar al autor del apuñalamiento. Los agentes aseguraron la zona con la ayuda de la Policía Local de Tuineje y empezaron a recopilar indicios de lo que había ocurrido, entrevistándose con los testigos que se encontraban en la calle y presenciaron la agresión.

El arma del crimen fue hallada en la apertura debajo de unos baños de la playa de Gran Tarajal. / LP/DLP

Fruto de las pesquisas realizadas, lograron localizar al varón fugado en las inmediaciones de la localidad horas más tarde, en el mediodía de ayer. Los investigadores procedieron a su detención y a tomarle declaración para tratar de averiguar las circunstancias en las que se produjo el ataque mortal.

La siguiente incógnita consistió en determinar dónde había arrojado el arma blanca para intentar ocultar las pruebas incriminatorias. El arrestado dirigió a los agentes hasta la playa de la localidad y les indicó que había escondido el cuchillo en una estrecha abertura situada en la parte baja de los baños públicos.

La víctima es Said O., un joven que llegó a Fuerteventura en patera y trabajaba en una finca agrícola

Tras las actuaciones practicadas, el detenido será trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, que serán puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La víctima se encontraba de vacaciones en el momento del apuñalamiento, según ha podido saber este periódico. Ya había adquirido los billetes de avión para visitar a su familia en su localidad natal, pero sus intenciones resultaron frustradas después del ataque.

Pase a disposición judicial

Por su parte, el presunto agresor nació en Gran Canaria, aunque se mudó años atrás a la localidad majorera de Gran Tarajal, donde vive ahora.

A lo largo de este viernes está previsto que se produzca el pase a disposición judicial del arrestado frente a la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, el órgano judicial que se encontraba de guardia en el momento de los hechos.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas