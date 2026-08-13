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Dos heridos atrapados tras una colisión frontal entre dos turismos en el sur de Tenerife

Efectivos del Consorcio de Bomberos tuvieron que intervenir para excarcelar a los dos afectados del interior de los turismos

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Cecoes / CEDIDO POR 112 CANARIAS

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Un aparatoso accidente de tráfico registrado a última hora de este miércoles en la carretera TF-64, a su paso por el municipio de Granadilla de Abona, se ha saldado con dos personas heridas de carácter moderado tras colisionar dos vehículos.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) del Gobierno de Canarias recibió el aviso a las 20:41 horas, activando de inmediato a los Bomberos del Consorcio de Tenerife, al Servicio de Urgencias Canario (SUC), a la Guardia Civil y al personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife.

Dos traslados hospitalarios tras la excarcelación

A la llegada de los recursos de emergencia al punto del impacto en la TF-64, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife tuvieron que intervenir de urgencia para liberar a los dos ocupantes, quienes habían quedado atrapados en el interior de los habitáculos de sus respectivos vehículos.

Una vez liberados y estabilizados por el personal sanitario del SUC, los dos heridos fueron evacuados a centros hospitalarios del sur de la isla:

  • Hombre herido: Atendido inicialmente con un traumatismo de carácter moderado (salvo complicaciones) y trasladado en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital del Sur.
  • Mujer de 60 años: Diagnosticada con un traumatismo de carácter moderado (salvo complicaciones) y evacuada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC a Hospiten Sur.

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico custodiaron la zona del siniestro, regularon la circulación en este tramo de la TF-64 y se hicieron cargo de la instrucción de las diligencias para esclarecer las causas de la colisión. Por su parte, el Servicio de Conservación de Carreteras procedió a la limpieza de la calzada para restablecer la seguridad en la vía.

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