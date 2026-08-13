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Extinguido sin incidencias un conato de incendio de rastrojos secos en Las Mantecas, Tenerife

Los bomberos intervinieron para extinguir las llamas en la zona de Radio Aficionados, que permaneció cerrada al tráfico durante la actuación

Bomberos extinguen un conato de incendio en Las Mantecas, La Laguna

Bomberos extinguen un conato de incendio en Las Mantecas, La Laguna

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Bomberos extinguen un conato de incendio en Las Mantecas, La Laguna / Andrés Gutiérrez

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Un pequeño conato de incendio afectó este jueves a una zona de rastrojos secos en Las Mantecas, en Tenerife, lo que obligó a cortar temporalmente al tráfico la vía Radio Aficionados para facilitar la intervención de los servicios de emergencia.

Una dotación de Bomberos de Tenerife se desplazó hasta el lugar y trabajó en la extinción del fuego, que pudo ser controlado sin que se produjeran mayores incidencias.

El conato ya se encuentra extinguido y la actuación se desarrolló sin que fuera necesario adoptar otras medidas.

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El incidente se produce además en un contexto de elevado riesgo de incendios forestales en Canarias, por lo que las autoridades mantienen las recomendaciones de extremar las precauciones y evitar cualquier conducta que pueda provocar la propagación del fuego.

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