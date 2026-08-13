Extinguido sin incidencias un conato de incendio de rastrojos secos en Las Mantecas, Tenerife
Los bomberos intervinieron para extinguir las llamas en la zona de Radio Aficionados, que permaneció cerrada al tráfico durante la actuación
Un pequeño conato de incendio afectó este jueves a una zona de rastrojos secos en Las Mantecas, en Tenerife, lo que obligó a cortar temporalmente al tráfico la vía Radio Aficionados para facilitar la intervención de los servicios de emergencia.
Una dotación de Bomberos de Tenerife se desplazó hasta el lugar y trabajó en la extinción del fuego, que pudo ser controlado sin que se produjeran mayores incidencias.
El conato ya se encuentra extinguido y la actuación se desarrolló sin que fuera necesario adoptar otras medidas.
El incidente se produce además en un contexto de elevado riesgo de incendios forestales en Canarias, por lo que las autoridades mantienen las recomendaciones de extremar las precauciones y evitar cualquier conducta que pueda provocar la propagación del fuego.
- ¿A qué hora ver el eclipse hoy en Tenerife? Horarios clave y punto máximo del fenómeno
- Muere un joven en el norte de Tenerife después de precipitarse desde una gran altura
- Chimy Ávila, opción para reforzar el frente de ataque
- Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
- David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC
- Eclipse solar 2027: Tenerife volverá a disfrutar de un gran eclipse aunque no será total
- Un tren de luces cruza el cielo de Tenerife durante la noche: la espectacular estela en el cielo de Canarias
- Incendio en Tenerife en un establecimiento de baterías cerca de una gasolinera