Extinguido sin incidencias un conato de incendio de rastrojos secos en Las Mantecas, Tenerife

Un pequeño conato de incendio afectó este jueves a una zona de rastrojos secos en Las Mantecas, en Tenerife, lo que obligó a cortar temporalmente al tráfico la vía Radio Aficionados para facilitar la intervención de los servicios de emergencia.

Una dotación de Bomberos de Tenerife se desplazó hasta el lugar y trabajó en la extinción del fuego, que pudo ser controlado sin que se produjeran mayores incidencias.

El conato ya se encuentra extinguido y la actuación se desarrolló sin que fuera necesario adoptar otras medidas.

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El incidente se produce además en un contexto de elevado riesgo de incendios forestales en Canarias, por lo que las autoridades mantienen las recomendaciones de extremar las precauciones y evitar cualquier conducta que pueda provocar la propagación del fuego.