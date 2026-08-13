Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rebajas en CanariasTiempo en CanariasSanta Cruz tiene que pagar 6,5 millones de eurosTerremoto en Colombia, última horaReina del Carnaval en Notting HillOposiciones de la Policía CanariaCD Tenerife
instagramlinkedin

Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal de un joven en Fuerteventura

El sospechoso, de 30 años, fue localizado este jueves después de que la víctima falleciera durante la madrugada tras una pelea en plena vía pública

Momento en el que el agredido es atendido de sus graves heridas.

Momento en el que el agredido es atendido de sus graves heridas. / emercanarias_112

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un hombre de 30 años como presunto autor del apuñalamiento que acabó con la vida de un joven de 23 años en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, Fuerteventura. El arresto se produjo durante la mañana, después de que el cuerpo iniciara su búsqueda tras los hechos ocurridos la tarde-noche del miércoles.

La nueva información facilitada por la Guardia Civil confirma que la agresión se produjo durante una pelea entre dos hombres en la vía pública. En el transcurso del enfrentamiento, la víctima sufrió una herida de arma blanca en el cuello. Por el momento, no han trascendido las causas que desencadenaron la reyerta.

Los sanitarios consiguieron revertir una parada cardiorrespiratoria

El suceso tuvo lugar en la calle Matías López de Gran Tarajal. Tras recibirse la alerta, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 movilizó una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de un médico y un enfermero del centro de salud de la zona.

Cuando los sanitarios llegaron al lugar, comprobaron que el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los profesionales iniciaron maniobras de reanimación básicas y avanzadas y consiguieron revertir la situación.

Una vez estabilizado, el afectado fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Fuerteventura. Pese a la asistencia recibida, falleció durante la madrugada de este jueves como consecuencia de las lesiones sufridas. La Guardia Civil confirma en su última comunicación tanto el fallecimiento como que la víctima había resultado herida en el cuello.

El presunto autor, detenido durante la mañana

Desde que tuvo conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició las gestiones necesarias para localizar al presunto responsable de la agresión. La búsqueda concluyó durante la mañana de este jueves con la detención de un hombre de 30 años.

Noticias relacionadas y más

El arrestado será trasladado a dependencias oficiales para continuar con la instrucción de las diligencias, que posteriormente serán remitidas a la autoridad judicial competente.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿A qué hora ver el eclipse hoy en Tenerife? Horarios clave y punto máximo del fenómeno
  2. Muere un joven en el norte de Tenerife después de precipitarse desde una gran altura
  3. Chimy Ávila, opción para reforzar el frente de ataque
  4. Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
  5. David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC
  6. Eclipse solar 2027: Tenerife volverá a disfrutar de un gran eclipse aunque no será total
  7. Un tren de luces cruza el cielo de Tenerife durante la noche: la espectacular estela en el cielo de Canarias
  8. Dónde ver el eclipse en Tenerife: La Matanza ofrece una observación gratuita con telescopios

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles de Notting Hill: su traje cruzará el mar desarmado en dos contenedores

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles de Notting Hill: su traje cruzará el mar desarmado en dos contenedores

La CEOE Tenerife advierte de los "riesgos inminentes" por la crisis de suministros cárnicos, que provocará una subida de precios

La CEOE Tenerife advierte de los "riesgos inminentes" por la crisis de suministros cárnicos, que provocará una subida de precios

La salsa se da cita en Los Silos con talleres, música en directo y exposiciones

La salsa se da cita en Los Silos con talleres, música en directo y exposiciones

Juanjo Sánchez no tiene dudas con el Tenerife de la 26/27: "Yo al equipo lo veo genial"

Juanjo Sánchez no tiene dudas con el Tenerife de la 26/27: "Yo al equipo lo veo genial"

La Policía Nacional lo confirma: cuidado con este despiste en los festivales de verano que puede acabar en robo a los tinerfeños

La Policía Nacional lo confirma: cuidado con este despiste en los festivales de verano que puede acabar en robo a los tinerfeños

El Muñeco de Nieve de Tenerife vuelve a convertirse en el monumento más feo de España: el 'top cinco' de los más extraños

El Muñeco de Nieve de Tenerife vuelve a convertirse en el monumento más feo de España: el 'top cinco' de los más extraños

Canarias rechaza participar en el triaje de menores migrantes por ser competencia del Estado

Canarias rechaza participar en el triaje de menores migrantes por ser competencia del Estado

Qué es la subducción de placas que está detrás del terremoto de Colombia y por qué no tiene relación con los de Venezuela

Qué es la subducción de placas que está detrás del terremoto de Colombia y por qué no tiene relación con los de Venezuela
Tracking Pixel Contents