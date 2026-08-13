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Un ciclista cae por un barranquillo tras chocar con un turismo en Tenerife

El hombre, de 37 años, sufrió un traumatismo moderado en una clavícula y fue trasladado al Hospital de La Candelaria

Imagen de una ambulancia del SUC

Imagen de una ambulancia del SUC / E. D.

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Mar Molina

Un ciclista de 37 años ha resultado herido de carácter moderado este jueves tras colisionar con un turismo en la TF-12, a su paso por el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El accidente se produjo alrededor de las 14.16 horas. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió una alerta en la que se comunicaba el choque entre el vehículo y la bicicleta.

Como consecuencia del impacto, el ciclista cayó por un barranquillo situado junto a la carretera. Los bomberos de Tenerife rescataron al afectado y lo trasladaron hasta el lugar en el que esperaban los recursos sanitarios.

El personal del Servicio de Urgencias Canario atendió al hombre, que presentaba un traumatismo en una clavícula de carácter moderado, salvo complicaciones. Posteriormente, fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

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La Guardia Civil se desplazó hasta el lugar del accidente y se encargó de instruir el atestado correspondiente.

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