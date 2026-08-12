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'Operación Kripto': siete detenidos por un secuestro con amenazas y criptomonedas en Gran Canaria

Siete personas han sido detenidas por unos hechos ocurridos en marzo de 2025 y dos de ellas han ingresado en prisión

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional.

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. / Europa Press

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Un falso operativo policial, una víctima interceptada en el aparcamiento de su propia vivienda y varias horas de retención en una nave industrial. La Policía Nacional ha esclarecido un secuestro ocurrido en Las Palmas de Gran Canaria en el que los presuntos responsables habrían recurrido a amenazas y agresiones para conseguir una transferencia de criptomonedas por un elevado importe.

La investigación, bautizada como 'Operación Kripto', ha culminado con la detención de siete personas como presuntas responsables de los hechos. Dos de los arrestados han ingresado en prisión después de pasar a disposición judicial.

El episodio que dio origen a las pesquisas se remonta al 17 de marzo de 2025. Entre las 21.00 y las 21.30 horas, un grupo de individuos habría acudido hasta el aparcamiento privado de la vivienda de la víctima utilizando un vehículo tipo furgón.

Un falso operativo policial para interceptar a la víctima

Según la investigación desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los sospechosos se hicieron pasar por agentes de policía para abordar a la víctima.

Una vez interceptada, presuntamente la redujeron por la fuerza, la introdujeron en el vehículo y la trasladaron hasta una nave industrial, donde permaneció retenida durante varias horas.

Fue durante ese periodo cuando, de acuerdo con las pesquisas policiales, los secuestradores recurrieron a amenazas y agresiones para obligarla a realizar una transferencia de criptomonedas por una cantidad elevada. También le sustrajeron dinero en efectivo y diferentes objetos de valor.

Amenazas antes de dejarla en libertad

La víctima permaneció durante horas privada de libertad hasta que finalmente fue abandonada por sus captores. Antes de marcharse, los presuntos autores volvieron a amenazarla y le advirtieron de las consecuencias que podría sufrir si comunicaba lo sucedido a las autoridades.

A partir de estos hechos, los investigadores de la UDEV iniciaron las pesquisas para tratar de determinar quiénes habían participado en el secuestro. Las actuaciones permitieron progresivamente identificar y localizar a los presuntos implicados.

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La investigación terminó con la detención de siete personas. Una vez concluidas las diligencias policiales, todos los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión de dos de ellos.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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