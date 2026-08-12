'Operación Hardy' en Canarias: cinco detenidos por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
Los agentes de la Policía Nacional se incautan de cocaína, hachís y más de 28.000 euros en efectivo en la investigación en el sureste de Gran Canaria
Bruno Betancor
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Telde han detenido a cinco personas en el municipio de Ingenio como presuntas responsables de delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, dentro de la 'operación Hardy'.
La investigación fue desarrollada por efectivos del Grupo de Estupefacientes y se prolongó durante varios meses. Durante ese tiempo, los agentes realizaron distintas labores de vigilancia y seguimiento sobre los sospechosos con el objetivo de esclarecer su posible relación con la distribución de sustancias estupefacientes.
Según la información facilitada por la Policía Nacional, las pesquisas permitieron reunir indicios suficientes sobre la presunta participación de los investigados en la venta de drogas.
Incautan cocaína, hachís y más de 28.000 euros
Como parte de la operación, los agentes llevaron a cabo varios registros en los que localizaron diferentes sustancias y efectos que, presuntamente, estarían relacionados con la actividad investigada.
En concreto, fueron intervenidos 107 gramos de cocaína preparados para su distribución y venta, además de 50 gramos de hachís. La actuación permitió también localizar 28.305 euros en efectivo, así como dos básculas de precisión.
La investigación acreditó la presunta actividad ilícita de los investigados tras varios meses de vigilancias y seguimientos
Los investigadores se incautaron igualmente de dos vehículos tipo turismo y de diverso material que, según la Policía Nacional, estaría destinado a la elaboración, almacenamiento y embalaje de sustancias estupefacientes.
A estos efectos se sumó el hallazgo de un revólver y cinco cartuchos sin detonar, que también fueron intervenidos durante los registros.
Los arrestados pasan a disposición judicial
La operación Hardy se enmarca en las actuaciones de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas y las actividades económicas presuntamente vinculadas a este tipo de delitos.
Una vez finalizadas las diligencias policiales, los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar ahora las responsabilidades que correspondan.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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