Una motorista resulta herida tras colisionar con un turismo en Tenerife
La motorista, de 37 años, ha sido trasladada a la Clínica Parque tras sufrir el siniestro en la TF-24 a su paso por La Laguna
Una mujer de 37 años ha resultado herida de carácter moderado este miércoles tras sufrir una colisión entre la motocicleta que conducía y un turismo en la TF-24, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a su paso por La Laguna.
El accidente se produjo alrededor de las 15:54 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba del choque entre ambos vehículos.
Traslado a la Clínica Parque
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario asistió a la motorista, que presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones.
Tras recibir una primera asistencia en el lugar del accidente, la mujer fue trasladada en la ambulancia del SUC a la Clínica Parque.
La Guardia Civil instruye el atestado
La Guardia Civil también intervino en el suceso y se hizo cargo de instruir el correspondiente atestado. Por su parte, personal del Servicio de Carreteras realizó las labores de limpieza y habilitación de la vía.
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