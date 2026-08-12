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Una motorista resulta herida tras colisionar con un turismo en Tenerife

La motorista, de 37 años, ha sido trasladada a la Clínica Parque tras sufrir el siniestro en la TF-24 a su paso por La Laguna

Imagen de archivo de una ambulancia.

Imagen de archivo de una ambulancia. / ED

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una mujer de 37 años ha resultado herida de carácter moderado este miércoles tras sufrir una colisión entre la motocicleta que conducía y un turismo en la TF-24, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a su paso por La Laguna.

El accidente se produjo alrededor de las 15:54 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba del choque entre ambos vehículos.

Traslado a la Clínica Parque

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario asistió a la motorista, que presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones.

Tras recibir una primera asistencia en el lugar del accidente, la mujer fue trasladada en la ambulancia del SUC a la Clínica Parque.

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