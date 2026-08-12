Una motorista resulta herida tras colisionar con un turismo en Tenerife

Una mujer de 37 años ha resultado herida de carácter moderado este miércoles tras sufrir una colisión entre la motocicleta que conducía y un turismo en la TF-24, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a su paso por La Laguna.

El accidente se produjo alrededor de las 15:54 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba del choque entre ambos vehículos.

Traslado a la Clínica Parque

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario asistió a la motorista, que presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones.

Tras recibir una primera asistencia en el lugar del accidente, la mujer fue trasladada en la ambulancia del SUC a la Clínica Parque.

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La Guardia Civil instruye el atestado

La Guardia Civil también intervino en el suceso y se hizo cargo de instruir el correspondiente atestado. Por su parte, personal del Servicio de Carreteras realizó las labores de limpieza y habilitación de la vía.