Incendio en Tenerife en un establecimiento de baterías cerca de una gasolinera
Varias dotaciones de bomberos intervinieron para sofocar las llamas, que se prolongaron por el tipo de mercancía que había en el local
Un incendio se registró durante la tarde de este miércoles en Tenerife en el interior de un establecimiento de baterías, que está situado a decenas de metros de una gasolinera.
Los hechos ocurrieron en el municipio de La Guancha, en las proximidades de la carretera general.
Hasta el lugar del suceso acudieron diversas dotaciones de bomberos de Tenerife destinados en el parque de Icod de los Vinos, así como agentes de la Policía Local.
Más tiempo
Fuentes autorizadas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias confirmaron que en el incendio no hubo personas heridas o intoxicadas por inhalación de humo.
De hecho, hasta el lugar no se desplazó personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Explicaron que la composición de las baterías provocó que los bomberos tardaran más tiempo del habitual en sofocar el fuego.
Además, las personas consultadas señalaron que las llamas se desarrollaron en un espacio que no era excesivamente grande.
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