Bomberos evitan un desastre natural en La Palma al sofocar el fuego de una casa prefabricada en medio del monte
El servicio fue desarrollado por efectivos del parque de Los Sauces y la rapidez de su actuación impidió que las llamas llegaran a la masa forestal
Bomberos de La Palma evitaron un desastre natural al sofocar un incendio que afectó a una vivienda prefabricada en medio del monte.
El servicio fue desarrollado por efectivos destinados en el parque de Los Sauces e impidió que las llamas llegaran a la masa forestal.
Los hechos ocurrieron en el transcurso de la tarde del pasado lunes en el Monte de Los Tilos, dentro del término municipal de San Andrés y Sauces.
Retén de Medio Ambiente
Una pieza clave en la intervención fue la presencia en el lugar de los hechos de un retén del área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, que operó con rapidez.
De esa matera, los citados recursos impidieron que el fuego llegara a los árboles que circundan la casa y pudiera avanzar.
En el lugar de los hechos también actuaron agentes de la Guardia Civil.
Reducto de la laurisilva
El monte de Los Tilos (o de Los Tiles) es uno de los pocos reductos mundiales de laurisilva, un bosque primitivo y frondoso de árboles de hoja ancha.
Dicho espacio natural fue declarado Reserva de la Biosfera de la Unesco en 1983. Se halla en la zona noreste de La Palma.
- Muere un joven en el norte de Tenerife después de precipitarse desde una gran altura
- Multa de 200 euros por cometer esta infracción al cruzar una calle: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los peatones tinerfeños
- Las icónicas piscinas naturales de El Caletón en Garachico: cómo morir de éxito
- Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
- Muerde y golpea en Tenerife a los policías que iban a denunciarlo por no tener seguro en el coche
- Pedri vuelve a Tegueste como campeón del mundo: 'Siempre llevo por bandera mi pueblo
- Tenerife amplía la expropiación de suelo para el Anillo Insular en por el Suroeste
- Cómo ver en directo el eclipse del 12 de agosto en Canarias: Televisión Canaria conectará desde el Teide y Teno