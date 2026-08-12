Bomberos evitan un desastre natural en La Palma al sofocar el fuego de una casa prefabricada en medio del monte

Bomberos de La Palma evitaron un desastre natural al sofocar un incendio que afectó a una vivienda prefabricada en medio del monte.

El servicio fue desarrollado por efectivos destinados en el parque de Los Sauces e impidió que las llamas llegaran a la masa forestal.

Incendio en Los Tilos / El Día

Los hechos ocurrieron en el transcurso de la tarde del pasado lunes en el Monte de Los Tilos, dentro del término municipal de San Andrés y Sauces.

Retén de Medio Ambiente

Una pieza clave en la intervención fue la presencia en el lugar de los hechos de un retén del área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, que operó con rapidez.

De esa matera, los citados recursos impidieron que el fuego llegara a los árboles que circundan la casa y pudiera avanzar.

En el lugar de los hechos también actuaron agentes de la Guardia Civil.

Reducto de la laurisilva

El monte de Los Tilos (o de Los Tiles) es uno de los pocos reductos mundiales de laurisilva, un bosque primitivo y frondoso de árboles de hoja ancha.

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Dicho espacio natural fue declarado Reserva de la Biosfera de la Unesco en 1983. Se halla en la zona noreste de La Palma.