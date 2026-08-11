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Requisan 2.000 prendas falsificadas en tiendas del sur de Tenerife: cuatro detenidos y un fraude de más de 200.000 euros

Un dispositivo conjunto con peritos de marcas de lujo acaba con la incautación de 2.000 prendas y complementos en establecimientos comerciales

Falsificaciones en el sur de Tenerife

Falsificaciones en el sur de Tenerife

Policía Nacional

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo un importante operativo en la zona turística del sur de Tenerife, que se ha saldado con la detención de cuatro personas y la imputación de una quinta por un presunto delito contra la propiedad industrial. La red comercializaba prendas de ropa y complementos falsificados en comercios ubicados en Costa Adeje (municipio de Adeje) y Playa de las Américas (municipio de Arona).

El valor de mercado de los artículos intervenidos, en caso de haber sido comercializados como productos originales de las firmas afectadas, habría alcanzado una suma estimada de 210.000 euros.

Inspección simultánea en el motor turístico del sur de Tenerife

La intervención policial tuvo su origen en las denuncias presentadas por representantes legales y peritos de diversas marcas de reconocido prestigio internacional. Las firmas alertaron de la distribución y venta no autorizada de productos que reproducían de forma ilícita sus signos distintivos en bazares y establecimientos del sur de la isla.

Tras realizar las comprobaciones e indagaciones pertinentes en la zona, los investigadores confirmaron la presencia de este material ilegal e hicieron efectivo un dispositivo policial de inspección simultánea en varios locales comerciales:

  • Incaustación masiva: Durante las entradas a los establecimientos, los agentes incautaron aproximadamente 2.000 prendas y complementos de vestir falsos.
  • Presencia de peritación oficial: Las inspecciones contaron con la colaboración directa de un perito oficial acreditado por las marcas perjudicadas, quien ratificó la falsedad del género expuesto al público.

A disposición de los juzgados del sur de la isla

Los cuatro detenidos y la persona encausada —todos ellos identificados como propietarios o responsables al frente de los negocios inspeccionados— fueron trasladados a dependencias policiales imputados por delitos contra la propiedad industrial.

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Tras la finalización del atestado y la puesta a buen recaudo del material incautado, las actuaciones y los arrestados han quedado a disposición de la autoridad judicial competente en los juzgados del sur de Tenerife.

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