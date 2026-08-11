Muere un joven en el norte de Tenerife después de precipitarse desde una gran altura

Un joven muere en el norte de Tenerife después de que presuntamente se precipitara desde una gran altura.

Los investigadores de la Guardia Civil trabajan con la certeza de que el cadáver corresponde a un hombre de 26 años de edad que permanecía en paradero desconocido desde la madrugada de este martes.

En los últimos minutos de esta tarde se ha producido la identificación oficial de dicha persona, según fuentes autorizadas del Instituto Armado.

El cuerpo sin vida fue localizado en la zona de Punta de Teno, en el término municipal de Buenavista del Norte.

Recursos de seguridad

Hasta el lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Civil, así como policías locales. El personal médico confirmó la muerte del joven y, desde ese momento, se activó el protocolo judicial habitual en este tipo de episodios.

La autopsia que se realice al cuerpo en las dependencias del Instituto de Medicina Legal (IML) determinará las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

En cualquier caso, los profesionales del Equipo Territorial de Policía Judicial del Puerto de la Cruz trabajan con una primera hipótesis de que la muerte pudo tener un carácter voluntario por precipitación.

El joven fallecido supuestamente es un vecino de la zona noroeste de Tenerife.

La línea 024

Cabe recordar que, para aquellas personas que tienen pensamientos suicidas, el Ministerio de Sanidad ofrece la posibilidad de llamar al teléfono 024.

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Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, así como a sus familiares y allegados, de forma básica a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024, la recomendación de que contacten con los servicios sanitarios del Servicio Nacional de Salud o la derivación al 1-1-2 en los casos en los que se aprecie una situación de emergencia