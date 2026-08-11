Muerde y golpea en Tenerife a los policías que iban a denunciarlo por no tener seguro en el coche

Un hombre muerde y golpea en Tenerife a los policías locales que iban a denunciarlo por no tener seguro en el coche.

La intervención de los agentes municipales comenzó a raíz de que el joven tuviera su vehículo mal aparcado en una céntrica vía.

Los hechos ocurrieron, de forma concreta, en las primeras horas de la tarde del pasado viernes en la zona turística de Playa de las Américas, en el municipio de Arona.

Mal aparcado

Un motorista de la Policía Local circulaba por la Avenida de Las Américas, a la altura de una rotonda cerca del complejo de apartamentos Parque Santiago 3 y se percató de que varios turismos se hallaban mal estacionados en una parada de guagua.

Al consultar las bases de datos, el funcionario se dio cuenta de que uno de los automóviles, un Seat Ibiza, carecía de seguro obligatorio.

Por esa razón, solicitó la presencia de una grúa para retirar el coche al depósito municipal, ya que en esas circunstancias no podía circular.

Minutos después, llegó el dueño de dicho coche, con la intención de retirarlo de forma inmediata de dicho lugar. Y el policía le informó de que no podía hacerlo y le explicó la manera legal de sacarlo del depósito municipal.

Refuerzos

Ante las circunstancias, el motorista solicitó el apoyo de una patrulla de refuerzo. Ante estos dos nuevos agentes, el joven también se negó a identificarse y a mostrar su permiso de conducir.

Después de varios minutos de esperar por la grúa, el ahora acusado se bajó del vehículo y le dio una patada en una mano a uno de los policías. Y después le propinó un golpe en el pecho.

A continuación se echó a correr y fue interceptado y reducido poco después por los funcionarios. Al final, cuando uno de los policías le ponía el cinturón de seguridad dentro del coche radiopatrulla, el apresado lo mordió en el brazo derecho.

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Atentado

Y lo que empezó como una infracción administrativa por estacionar en un lugar inadecuado acabó con una detención por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, tras un episodio de resistencia y desobediencia.