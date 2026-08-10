Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en el sur de TenerifeTiempo en TenerifeCD TenerifeTodos los datos del eclipse solar en CanariasIncendio en El SobradilloAlumbrado de Navidad en veranoAhogado en TenerifeEclipse en Canarias
instagramlinkedin

Terremotos en Canarias hoy: seísmos en las islas de El Hierro y Tenerife este lunes

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado un temblor en el municipio herreño de Frontera y otro en el tinerfeño de Fasnia

Terremoto en Frontera, en El Hierro, el lunes 10 de agosto de 2026

Terremoto en Frontera, en El Hierro, el lunes 10 de agosto de 2026 / IGN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un terremoto de magnitud 2,4 se registró a las 6:51 horas de este lunes, 10 de agosto de 2026, en la isla de El Hierro, según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento tuvo lugar en el municipio de Frontera, en la zona oeste de la isla, y se localizó a una profundidad de 27 kilómetros.

Este tipo de seísmos, de baja magnitud, son relativamente habituales en el archipiélago canario debido a su origen volcánico. En la mayoría de los casos, pasan desapercibidos para la población y no generan daños materiales.

Otro seísmo registrado en Tenerife

Horas antes, a las 5:53 de la madrugada, se detectó otro movimiento sísmico en Canarias, en esta ocasión en el municipio de Fasnia, en el este de la isla de Tenerife. Este segundo temblor alcanzó una magnitud de 1,6 y se produjo a una profundidad de 16 kilómetros.

Al igual que el registrado en El Hierro, se trata de un fenómeno de baja intensidad, sin constancia de que haya sido sentido por la población ni de que haya causado incidencias.

Terremoto en Fasnia, en Tenerife, el lunes 10 de agosto de 2026

Terremoto en Fasnia, en Tenerife, el lunes 10 de agosto de 2026 / IGN

Contexto de la actividad volcánica en Canarias

El archipiélago canario es una zona con actividad geológica activa, lo que implica la presencia ocasional de pequeños terremotos. Estos eventos son monitorizados de forma constante por organismos públicos especializados como el IGN y el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN).

Noticias relacionadas y más

Los expertos señalan que este tipo de movimientos forman parte de la dinámica natural del subsuelo en las islas y, en la mayoría de los casos, no representan riesgo para la población.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: miles de propietarios tendrán que quitar las terrazas hinchables de sus balcones y terrazas este verano
  2. Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
  3. La Aemet anuncia un cambio radical para este lunes en Tenerife: los termómetros bajan de los 30 grados y se esperan lloviznas
  4. Tragedia en Tenerife: muere un bañista tras ser rescatado del mar en La Tejita
  5. La Guardia Civil detiene antes de un nuevo golpe a ocho integrantes de una banda vinculada a 34 delitos en Tenerife
  6. Nuevo incendio en El Sobradillo: el fuego se localiza cerca de viviendas, pero no corren riesgo
  7. Avistan un tiburón en la costa de Tenerife
  8. El otro proyecto pendiente para cerrar el Anillo Insular por el norte: Tenerife busca 123 millones para la vía entre Icod y La Guancha

Enjambres de microrrobots eliminan microplásticos del suelo y del agua

Enjambres de microrrobots eliminan microplásticos del suelo y del agua

Bermúdez sentencia que Santa Cruz de Tenerife defenderá el monumento a Franco con todos los instrumentos jurídicos y administrativos que estén a su alcance

Bermúdez sentencia que Santa Cruz de Tenerife defenderá el monumento a Franco con todos los instrumentos jurídicos y administrativos que estén a su alcance

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

Santa Cruz culmina las obras de emergencia en Taganana tras la borrasca Therese

Santa Cruz culmina las obras de emergencia en Taganana tras la borrasca Therese

Caen en el sur de Tenerife los responsables de una estafa millonaria con vehículos de alta gama

Caen en el sur de Tenerife los responsables de una estafa millonaria con vehículos de alta gama

Vuelos durante el eclipse solar del 12 de agosto: esto es lo que deben saber los pasajeros

Vuelos durante el eclipse solar del 12 de agosto: esto es lo que deben saber los pasajeros

Rohit Lakhwani, zoólogo: “Los mosquitos ya muestran las primeras señales de resistencia a los insecticidas”

Rohit Lakhwani, zoólogo: “Los mosquitos ya muestran las primeras señales de resistencia a los insecticidas”
Tracking Pixel Contents