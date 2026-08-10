Terremotos en Canarias hoy: seísmos en las islas de El Hierro y Tenerife este lunes

Un terremoto de magnitud 2,4 se registró a las 6:51 horas de este lunes, 10 de agosto de 2026, en la isla de El Hierro, según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El movimiento tuvo lugar en el municipio de Frontera, en la zona oeste de la isla, y se localizó a una profundidad de 27 kilómetros.

Este tipo de seísmos, de baja magnitud, son relativamente habituales en el archipiélago canario debido a su origen volcánico. En la mayoría de los casos, pasan desapercibidos para la población y no generan daños materiales.

Otro seísmo registrado en Tenerife

Horas antes, a las 5:53 de la madrugada, se detectó otro movimiento sísmico en Canarias, en esta ocasión en el municipio de Fasnia, en el este de la isla de Tenerife. Este segundo temblor alcanzó una magnitud de 1,6 y se produjo a una profundidad de 16 kilómetros.

Al igual que el registrado en El Hierro, se trata de un fenómeno de baja intensidad, sin constancia de que haya sido sentido por la población ni de que haya causado incidencias.

Terremoto en Fasnia, en Tenerife, el lunes 10 de agosto de 2026 / IGN

Contexto de la actividad volcánica en Canarias

El archipiélago canario es una zona con actividad geológica activa, lo que implica la presencia ocasional de pequeños terremotos. Estos eventos son monitorizados de forma constante por organismos públicos especializados como el IGN y el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN).

Los expertos señalan que este tipo de movimientos forman parte de la dinámica natural del subsuelo en las islas y, en la mayoría de los casos, no representan riesgo para la población.