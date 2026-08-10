Desmantelan un punto de venta activo de sustancias estupefacientes en Santa Cruz y La Laguna

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto activo de venta de sustancias estupefacientes, concretamente heroína y cocaína, en los barrios de Barranco Grande en Santa Cruz de Tenerife y Taco en San Cristóbal de la Laguna.

La investigación se ha desarrollado en el marco de una operación antidroga en la que se pudo comprobar cómo dos individuos realizaban gran cantidad de ventas, especialmente a personas con alto nivel de adicción a la heroína. Esta sustancia causa efectos devastadores y genera una enorme dependencia en un corto periodo de tiempo.

Por ello, tras la solicitud de la pertinente autorización judicial se procedió a la entrada y registro de los domicilios de los dos principales investigados, con el apoyo de dos equipos de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) y la especial colaboración de dos equipos de Guías Caninos de la Policía Local del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, dando como resultado la detención de estas dos personas y otra tercera que realizaba las funciones de guardia y custodia sobre las sustancias estupefacientes.

En el marco de esta operación se han logrado incautar 608.84 gr de heroína pura, 853 gr de heroína cortada, 23.25 gr de cocaína y 106.86 gr de crack.

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Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quedando desmantelado así el referido punto de venta.