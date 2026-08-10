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Un coche cae desde tres metros a una huerta en Tenerife y deja a una persona atrapada

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y Bomberos Voluntarios de Tegueste intervinieron a última hora del domingo para liberar a la víctima

Atienden al ocupante del vehículo que se despeñó en una huerta

Atienden al ocupante del vehículo que se despeñó en una huerta / Bomberos de Tenerife

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife fueron activados a última hora del domingo, sobre las 19:40 horas, tras registrarse un aparatoso accidente de tráfico en la carretera que conecta Tejina con Tacoronte, en el norte de la isla.

La alerta fue dada a través del CECOES 1-1-2, movilizando de inmediato a los recursos de emergencia tras confirmarse la salida de vía de un vehículo. El turismo se precipitó a una huerta adyacente a la carretera desde una altura aproximada de tres metros, quedando volcado en el interior del terreno agrícola.

Operativo de excarcelación y rescate

Como consecuencia del impacto, una persona quedó atrapada dentro del habitáculo del automóvil, lo que requirió una maniobra de excarcelación por parte de los bomberos para liberar con seguridad a la víctima.

Noticias relacionadas

  • Transferencia al SUC: Tras lograr liberar al afectado, los bomberos procedieron a su inmovilización y posterior transferencia al personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para su valoración e ingreso médico.
  • Coordinación local: En las tareas de auxilio y aseguramiento de la zona colaboraron activamente los Bomberos Voluntarios de Tegueste junto a las unidades del Consorcio insular.

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