Un coche cae desde tres metros a una huerta en Tenerife y deja a una persona atrapada
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y Bomberos Voluntarios de Tegueste intervinieron a última hora del domingo para liberar a la víctima
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife fueron activados a última hora del domingo, sobre las 19:40 horas, tras registrarse un aparatoso accidente de tráfico en la carretera que conecta Tejina con Tacoronte, en el norte de la isla.
La alerta fue dada a través del CECOES 1-1-2, movilizando de inmediato a los recursos de emergencia tras confirmarse la salida de vía de un vehículo. El turismo se precipitó a una huerta adyacente a la carretera desde una altura aproximada de tres metros, quedando volcado en el interior del terreno agrícola.
Operativo de excarcelación y rescate
Como consecuencia del impacto, una persona quedó atrapada dentro del habitáculo del automóvil, lo que requirió una maniobra de excarcelación por parte de los bomberos para liberar con seguridad a la víctima.
- Transferencia al SUC: Tras lograr liberar al afectado, los bomberos procedieron a su inmovilización y posterior transferencia al personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para su valoración e ingreso médico.
- Coordinación local: En las tareas de auxilio y aseguramiento de la zona colaboraron activamente los Bomberos Voluntarios de Tegueste junto a las unidades del Consorcio insular.
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