Caen en el sur de Tenerife los responsables de una estafa millonaria con vehículos de alta gama
El Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas detiene a un hombre en Adeje e investiga a un segundo implicado por estafa y blanqueo
Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas (en el sur de Tenerife), han desarticulado una organización criminal internacional especializada en la obtención fraudulenta de vehículos de alta gama en diversos países europeos para su posterior traslado, regularización administrativa y venta en España.
La investigación, que se inició el pasado año, ha permitido destapar un entramado delictivo que ha provocado un perjuicio económico superior a los 1,3 millones de euros, perjudicando gravemente a empresas de renting, leasing y compraventa de vehículos a nivel internacional.
Modus operandi: de Europa a Tenerife con papeles falsificados
Las pesquisas policiales han determinado que los miembros de la red obtenían los turismos de alta gama en el extranjero mediante la firma de contratos que posteriormente incumplían. Una vez en territorio español, los investigados modificaban la documentación original, matriculaban los coches y los vendían a terceros en el mercado nacional para dificultar su rastreo y evitar que las empresas propietarias pudieran recuperarlos.
Como resultado de la explotación de la operación, los agentes han actuado en el municipio de Adeje:
- Detenido en Adeje: Un varón de 41 años, residente en el municipio de Adeje, ha sido arrestado como uno de los principales cabecillas de la trama.
- Segundo investigado: Se investiga a otra persona por su presunta implicación en los delitos de sustracción de vehículos a motor, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Registro domiciliario e investigación en Arona
Durante el registro practicado en el domicilio del detenido en el sur de la isla, la Benemérita intervino 5.800 euros en efectivo, un teléfono móvil, siete dispositivos USB, un disco duro y numerosa documentación vinculada a las transacciones fraudulentas.
Las diligencias han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Arona (Plaza 3). La Guardia Civil mantiene la operación abierta y no descarta nuevas detenciones en Tenerife, así como el aumento de la cooperación internacional con las autoridades de otros países europeos para recuperar la totalidad de los vehículos sustraídos.
Consejos de la Guardia Civil
- Desconfíe de vehículos de alta gama ofertados a precios significativamente inferiores al valor de mercado.
- Antes de adquirir un vehículo de segunda mano, compruebe la documentación, el historial del vehículo y la identidad del vendedor.
- Verifique que el número de bastidor coincide con la documentación y que no presenta manipulaciones.
- Solicite informes oficiales sobre la situación administrativa del vehículo antes de formalizar la compra.
- Si sospecha que un vehículo puede proceder de una actividad delictiva o detecta irregularidades en la documentación, comuníquelo inmediatamente.
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