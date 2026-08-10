Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en el sur de TenerifeTiempo en TenerifeCD TenerifeTodos los datos del eclipse solar en CanariasIncendio en El SobradilloAlumbrado de Navidad en veranoAhogado en TenerifeEclipse en Canarias
instagramlinkedin

Atracan en Tenerife dos joyerías de la misma cadena en apenas un día y huyen en motos robadas

Guardia Civil y Policía Nacional buscan a los cuatro delincuentes que cometen los asaltos con mazas y con los cascos puestos para que no se les identifique

Atraco a una joyería en Candelaria, Tenerife

Atraco a una joyería en Candelaria, Tenerife

E.D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Cuatro hombres atracan en Tenerife dos joyerías de la misma cadena comercial en apenas un día y huyen en dos motos robadas.

Guardia Civil y Policía Nacional buscan a los delincuentes, que cometen los asaltos con mazas y con los cascos puestos para que no se les identifique.

Ambos delitos contra el patrimonio tuvieron lugar el pasado fin de semana; uno en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y el otro, en Candelaria.

Taco

El primero de los robos con violencia que ha trascendido ocurrió el pasado sábado en una joyería situada en el centro comercial Concorde, en la zona de Taco, en la carretera general del Sur.

Los autores presuntamente utilizan motocicletas robadas para llegar a las joyerías. Y, después,dos de los implicados acceden a las mismas con los cascos puestos para que no se les identifique.

A continuación, utilizan mazas para romper las vitrinas donde están los productos de más valor, los de oro. A continuación, salen del establecimiento y se montan a la carrera en las motos, donde dos compinches les esperan para escapar a toda velocidad.

Candelaria

El segundo de los asaltos ocurrió este domingo, a las 15:30 horas, en la Rambla de Los Menceyes, en la zona de Punta Larga, en Candelaria.

Los dos ladrones entraron en el establecimiento comercial, que en ese momento estaba abierto al público y en el que había dos empleados.

En poco más de un minuto consiguieron hacerse con un botín, abandonaron el negocio, se subieron en las motos y huyeron hacia la Autopista del Sur (TF-1) a toda velocidad.

Investigación

Debido a las características de los mencionados hechos, la investigación ha sido asumida por el Grupo de Robos de la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife la Policía Nacional, así como por la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Según algunos testimonios, los dos atracadores que entran en las tiendas de joyas tienen acento latinoamericano.

Noticias relacionadas

Hasta las primeras horas de la tarde de este lunes continuaban las tareas de inventario de las piezas de oro sustraídas en el local de Candelaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: miles de propietarios tendrán que quitar las terrazas hinchables de sus balcones y terrazas este verano
  2. Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
  3. La Aemet anuncia un cambio radical para este lunes en Tenerife: los termómetros bajan de los 30 grados y se esperan lloviznas
  4. Tragedia en Tenerife: muere un bañista tras ser rescatado del mar en La Tejita
  5. La Guardia Civil detiene antes de un nuevo golpe a ocho integrantes de una banda vinculada a 34 delitos en Tenerife
  6. Nuevo incendio en El Sobradillo: el fuego se localiza cerca de viviendas, pero no corren riesgo
  7. Avistan un tiburón en la costa de Tenerife
  8. El otro proyecto pendiente para cerrar el Anillo Insular por el norte: Tenerife busca 123 millones para la vía entre Icod y La Guancha

Peregrinación de Candelaria 2026: Titsa refuerza sus líneas y activa dos lanzaderas especiales

Peregrinación de Candelaria 2026: Titsa refuerza sus líneas y activa dos lanzaderas especiales

Tegueste se prepara para recibir a Pedri: horario, lugar, guaguas y consejos ante el calor

Tegueste se prepara para recibir a Pedri: horario, lugar, guaguas y consejos ante el calor

La Laguna da un paso más en accesibilidad con la reforma de la plaza de Santo Domingo

La Laguna da un paso más en accesibilidad con la reforma de la plaza de Santo Domingo

Los abonados de La Laguna Tenerife, a un ritmo mayor que en temporadas anteriores

Los abonados de La Laguna Tenerife, a un ritmo mayor que en temporadas anteriores

La plantilla docente envejece en Canarias: dos de cada cinco profesores tienen ya más de 50 años

La plantilla docente envejece en Canarias: dos de cada cinco profesores tienen ya más de 50 años

Pedro Duque, astronauta: “Solo durante la totalidad del eclipse podremos quitarnos las gafas”

Pedro Duque, astronauta: “Solo durante la totalidad del eclipse podremos quitarnos las gafas”

El Consulado de España en Colombia, pendiente del terremoto y de los españoles que puedan ser afectados

El Consulado de España en Colombia, pendiente del terremoto y de los españoles que puedan ser afectados

El CD Tenerife bate su récord de abonados en Segunda División

El CD Tenerife bate su récord de abonados en Segunda División
Tracking Pixel Contents