Atracan en Tenerife dos joyerías de la misma cadena en apenas un día y huyen en motos robadas
Guardia Civil y Policía Nacional buscan a los cuatro delincuentes que cometen los asaltos con mazas y con los cascos puestos para que no se les identifique
Cuatro hombres atracan en Tenerife dos joyerías de la misma cadena comercial en apenas un día y huyen en dos motos robadas.
Guardia Civil y Policía Nacional buscan a los delincuentes, que cometen los asaltos con mazas y con los cascos puestos para que no se les identifique.
Ambos delitos contra el patrimonio tuvieron lugar el pasado fin de semana; uno en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y el otro, en Candelaria.
Taco
El primero de los robos con violencia que ha trascendido ocurrió el pasado sábado en una joyería situada en el centro comercial Concorde, en la zona de Taco, en la carretera general del Sur.
Los autores presuntamente utilizan motocicletas robadas para llegar a las joyerías. Y, después,dos de los implicados acceden a las mismas con los cascos puestos para que no se les identifique.
A continuación, utilizan mazas para romper las vitrinas donde están los productos de más valor, los de oro. A continuación, salen del establecimiento y se montan a la carrera en las motos, donde dos compinches les esperan para escapar a toda velocidad.
Candelaria
El segundo de los asaltos ocurrió este domingo, a las 15:30 horas, en la Rambla de Los Menceyes, en la zona de Punta Larga, en Candelaria.
Los dos ladrones entraron en el establecimiento comercial, que en ese momento estaba abierto al público y en el que había dos empleados.
En poco más de un minuto consiguieron hacerse con un botín, abandonaron el negocio, se subieron en las motos y huyeron hacia la Autopista del Sur (TF-1) a toda velocidad.
Investigación
Debido a las características de los mencionados hechos, la investigación ha sido asumida por el Grupo de Robos de la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife la Policía Nacional, así como por la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Según algunos testimonios, los dos atracadores que entran en las tiendas de joyas tienen acento latinoamericano.
Hasta las primeras horas de la tarde de este lunes continuaban las tareas de inventario de las piezas de oro sustraídas en el local de Candelaria.
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