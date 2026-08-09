Tragedia en Tenerife: muere un bañista tras ser rescatado del mar en La Tejita

Un hombre de 32 años ha fallecido este domingo tras ser rescatado del mar en la playa de La Tejita, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, poco antes de las 14:00 horas recibió varias llamadas alertando de que los socorristas habían sacado del agua a un bañista inconsciente y le estaban prestando los primeros auxilios.

A su llegada al lugar, el personal sanitario valoró al afectado, que presentaba signos de ahogamiento y se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que inició maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas con ayuda de un desfibrilador semiautomático (DESA), que finalmente no dieron resultado, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Otros recursos

La Guardia Civil que se trasladó al lugar del accidente donde los agentes colaboraron con los recursos de emergencia desplazados y se encargaron de las diligencias correspondientes. Asimismo, efectivos de la Policía Local también colaboraron en el incidente, al igual que de Bomberos de Tenerife.