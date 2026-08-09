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Nuevo incendio en El Sobradillo: el fuego se localiza cerca de viviendas, pero no corren riesgo

Seis dotaciones de bomberos trabajan en la zona

Incendio en Tenerife

Incendio en Tenerife

Vídeo: Los Jardineros / Foto: E. D.

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Un incendio está afectando durante la tarde de este domingo, 9 de agosto, a El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife.

El fuego se originó en una zona próxima a donde hubo otro hace pocos días, aunque ocupa una menor extensión y se prevé que sea de menor gravedad.

En este caso, el fuego se localiza cerca de viviendas, pero, por ahora, los bomberos no estiman que haya riesgo para esos inmuebles.

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Un efectivo de Bomberos de Tenerife trabajando en el incendio.

Un efectivo de Bomberos de Tenerife trabajando en el incendio. / E. D.

Dispositivo desplegado

En estos momentos, en el lugar intervienen seis dotaciones de Bomberos de Tenerife.

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