Nuevo incendio en El Sobradillo: el fuego se localiza cerca de viviendas, pero no corren riesgo

Un incendio está afectando durante la tarde de este domingo, 9 de agosto, a El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife.

El fuego se originó en una zona próxima a donde hubo otro hace pocos días, aunque ocupa una menor extensión y se prevé que sea de menor gravedad.

En este caso, el fuego se localiza cerca de viviendas, pero, por ahora, los bomberos no estiman que haya riesgo para esos inmuebles.

Un efectivo de Bomberos de Tenerife trabajando en el incendio. / E. D.

Dispositivo desplegado

En estos momentos, en el lugar intervienen seis dotaciones de Bomberos de Tenerife.