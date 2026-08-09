Nuevo golpe policial en Tenerife contra la venta ambulante ilegal en pleno corazón turístico

Nuevo golpe policial en el Sur de Tenerife contra la venta ambulante ilegal en pleno corazón turístico de la Isla.

Policías locales de Arona levantaron casi una treintena de actas a personas que se dedican a la venta ambulante ilegal en la principal y más concurrida zona turística del municipio.

Las actuaciones se llevaron a cabo el pasado jueves en los paseos próximos a las playas de Los Cristianos, Las Vistas y El Camisón. Y poco después intervinieron en la Avenida de Las Américas, conocida de manera popular como la Milla de Oro, por tener establecimientos comerciales para clientes de alto poder adquisitivo.

Valoración

Algunos empresarios de la zona valoran de forma muy positiva ese tipo de actuaciones periódicas de los agentes municipales y señalan que buena parte de esa eficacia que han alcanzado en las últimas semanas se debe a que los trabajos son llevados a cabo por agentes de paisano.

De esa manera, aclaran comerciantes de la zona, los funcionarios no son detectados por los compinches de quienes se dedican a vender en las vías públicas sin tener autorización para ello.

Algunos dueños de negocios estiman que esa es la manera de reconducir una situación que, desde su punto de vista, se ha convertido en preocupante, tanto en la zona de Arona como en Adeje.

Los artículos más comunes

Los policías locales consiguieron intervenir, sobre todo, gafas de sol, bolsos, gorras o camisetas.

Dos de las últimas intervenciones de similares características en Los Cristianos y Playa de las Américas tuvieron lugar el pasado 15 de julio y varios días después.

En cada uno de esos servicios, los agentes municipales requisan numerosos bolsos de mercancía destinada a su venta en el conocido como Top Manta.

Servicios conjuntos

Debido a la dimensión de estas infracciones administrativas en los principales enclaves de Adeje y Arona, desde hace meses la Policía Nacional ha planeado servicios conjuntos con las policías locales de ambos municipios para actuar contra la venta ilegal, que genera una competencia desleal para los comerciantes que venden sus artículos en locales comerciales.

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Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Arona informó en noviembre de que la Policía Local, junto con la Policía Nacional, había hecho en el 2025 más de 300 intervenciones y 168 incautaciones en operativos de control frente a la venta ambulante en las zonas de mayor afluencia turística del municipio.