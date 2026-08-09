Herido un joven al volcar su vehículo en Tenerife
Los hechos ocurrieron este sábado por la noche en la TF-28, en Güímar
Un joven de 25 años ha resultado herido tras volcar con su vehículo mientras circulaba por la TF-28, a la altura de Güímar.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta fue recibida a las 22:23 horas y, en ese momento, activaron los recursos de emergencia necesarios.
Efectivos de Bomberos de Tenerife desplazados al lugar del incidente comprobaron que el ocupante del vehículo había podido salir por sus propios medios, por lo que aseguraron el vehículo y colaboraron con el resto de recursos de emergencias.
Por su parte, a su llegada, el personal sanitario comprobó que el afectado presentaba un traumatismo abdominal de carácter moderado. Tras ser asistido en el lugar de los hechos, fue trasladado en la ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias.
Otros recursos
En el dispositivo desplegado también participaron agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico en la vía y se encargaron de instruir el correspondiente atestado; así como personal del Servicio de Carreteras, que procedieron a la limpieza y habilitación de la vía.
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