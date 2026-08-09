Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeBañista fallecido en TenerifeIncendio en El SobradilloLos partidos del CD Tenerife en la TVCEscuela Humor LabTodos los datos del eclipse solar en CanariasActualidad de los incendios en España
instagramlinkedin

Herido un joven al volcar su vehículo en Tenerife

Los hechos ocurrieron este sábado por la noche en la TF-28, en Güímar

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / Cecoes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un joven de 25 años ha resultado herido tras volcar con su vehículo mientras circulaba por la TF-28, a la altura de Güímar.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, la alerta fue recibida a las 22:23 horas y, en ese momento, activaron los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos de Bomberos de Tenerife desplazados al lugar del incidente comprobaron que el ocupante del vehículo había podido salir por sus propios medios, por lo que aseguraron el vehículo y colaboraron con el resto de recursos de emergencias.

Por su parte, a su llegada, el personal sanitario comprobó que el afectado presentaba un traumatismo abdominal de carácter moderado. Tras ser asistido en el lugar de los hechos, fue trasladado en la ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias.

Noticias relacionadas y más

Otros recursos

En el dispositivo desplegado también participaron agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico en la vía y se encargaron de instruir el correspondiente atestado; así como personal del Servicio de Carreteras, que procedieron a la limpieza y habilitación de la vía.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
  2. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: miles de propietarios tendrán que quitar las terrazas hinchables de sus balcones y terrazas este verano
  3. Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
  4. La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
  5. Avistan un tiburón en la costa de Tenerife
  6. La Asociación de Memoria Histórica llevará al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los tribunales por el monumento a Franco
  7. La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 80.000 euros
  8. Tenerife Vaciada: Hoya de Pablos, Los Realejos

Al homenaje de Pedri en Tegueste, mejor en guagua: recomiendan el uso del transporte público para acudir al acto del martes

Al homenaje de Pedri en Tegueste, mejor en guagua: recomiendan el uso del transporte público para acudir al acto del martes

El Cabildo de Tenerife sale de Bodegas Insulares, pero conserva su presencia en los sectores estratégicos

El Cabildo de Tenerife sale de Bodegas Insulares, pero conserva su presencia en los sectores estratégicos

El Costa Adeje Tenerife Egatesa avanza con paso firme en su pretemporada

El Costa Adeje Tenerife Egatesa avanza con paso firme en su pretemporada

Ethan Happ, el primero de los nuevos del CB Canarias en llegar a Tenerife

Ethan Happ, el primero de los nuevos del CB Canarias en llegar a Tenerife

La pretemporada del Tenerife llega a su fin sin contratiempos y con minutos para 28 jugadores

La pretemporada del Tenerife llega a su fin sin contratiempos y con minutos para 28 jugadores

Este lunes finaliza la alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias

Este lunes finaliza la alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias

Las gafas homologadas, claves para ver el eclipse y evitar una lesión retiniana

Las gafas homologadas, claves para ver el eclipse y evitar una lesión retiniana

Vollering gana el Tour con Blasi en una exitosa quinta plaza

Vollering gana el Tour con Blasi en una exitosa quinta plaza
Tracking Pixel Contents