La Guardia Civil detiene antes de un nuevo golpe a ocho integrantes de una banda vinculada a 34 delitos en Tenerife

Cuatro meses de investigación han permitido desarticular en Tenerife una organización criminal a la que la Guardia Civil atribuye 34 hechos delictivos cometidos en diferentes municipios de la isla. Ocho personas han sido detenidas en una operación que culminó cuando, según los investigadores, algunos de sus integrantes se preparaban para cometer un nuevo asalto en el sur de Tenerife.

El grupo, considerado por la Guardia Civil como uno de los más activos de la isla dedicado a los robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales, habría centrado buena parte de su actividad en estaciones de servicio, restaurantes y otros negocios. Entre los delitos investigados figuran también robos con fuerza y sustracciones de vehículos.

La sucesión de asaltos y, especialmente, la violencia empleada para cometerlos había generado preocupación entre empresarios y comerciantes. Fue precisamente el incremento de este tipo de episodios el que llevó a los agentes a iniciar las pesquisas que terminaron identificando a los ocho presuntos integrantes de la organización.

Encapuchados y armados para actuar en cuestión de minutos

Los investigadores sostienen que el grupo había desarrollado un método para dificultar su identificación. Para desplazarse utilizaban vehículos de alquiler o coches previamente sustraídos, a los que colocaban matrículas robadas que sustituían de manera frecuente.

Antes de cada asalto realizaban recorridos de reconocimiento y maniobras de vigilancia y contravigilancia. Después abandonaban los vehículos utilizados en lugares seleccionados previamente como «zonas de enfriamiento», tratando así de evitar que pudieran relacionarse inmediatamente con los robos.

La mayoría de los golpes se producía durante la noche. Los asaltantes accedían a los establecimientos encapuchados y provistos de armas blancas de grandes dimensiones, dispositivos táser, mazas y otros objetos contundentes con los que intimidaban a trabajadores y víctimas.

Según la Guardia Civil, actuaban con gran agresividad y completaban los robos en apenas unos minutos.

Más de 60.000 euros en objetos y dinero sustraído

El balance económico que deja la actividad atribuida al grupo es considerable. Entre lo sustraído se encuentran cajas fuertes con las recaudaciones de los negocios, dinero en efectivo, máquinas de cobro y tabaco, además de otros objetos.

La Guardia Civil cifra en más de 60.000 euros el valor de los efectos robados. A esta cantidad se añaden los desperfectos ocasionados en los establecimientos durante los asaltos, cuyos daños materiales superarían los 100.000 euros.

Detenidos cuando preparaban otro asalto

El momento decisivo de la operación llegó cuando los investigadores detectaron que algunos de los sospechosos se disponían presuntamente a ejecutar un nuevo golpe. Ante la peligrosidad atribuida al grupo, se preparó un amplio dispositivo policial que terminó con la detención de las ocho personas.

En ese momento llevaban consigo cuchillos de grandes dimensiones, dispositivos táser, mazas, capuchas y prendas destinadas a ocultar su identidad, según detalla la Guardia Civil.

Posteriormente se practicaron cuatro registros domiciliarios. Los agentes localizaron numerosos objetos presuntamente relacionados con los delitos investigados, entre ellos joyas, tabaco y llaves de vehículos de alquiler.

Un subfusil simulado, puños americanos y una placa policial

Entre los efectos intervenidos durante los registros también aparecieron un arma simulada con apariencia de subfusil, varios dispositivos táser, puños americanos y mazas.

Uno de los objetos localizados que destaca en la relación facilitada por los investigadores es una placa identificativa de Policía Local.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil junto con las áreas de investigación de las compañías de Puerto de la Cruz y Playa de las Américas. También participaron el Grupo de Reserva y Seguridad número 8 (GRS 8) y el Grupo Cinológico.

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Tras las detenciones y las correspondientes actuaciones judiciales, tres de los ocho arrestados han ingresado en prisión.