Varios vuelos sufren desvíos en el aeropuerto Tenerife Sur por los fuertes vientos
Las cizalladuras frustran algunos aterrizajes y obligan a las tripulaciones a buscar aeródromos alternativos
Jornada complicada a causa del viento en el aeropuerto de Tenerife Sur. Según informan los controladores aéreos en sus redes sociales, los problemas con las cizalladuras este sábado han frustrado varios aterrizajes, provocando desvíos hacia otros aeropuertos alternativos.
Tal y como explican los controladores, durante la tarde de este sábado, se han registrado problemas en algunas de las aproximaciones a tierra, al encontrarse los pilotos con cambios bruscos en la intensidad o dirección del viento.
Eso ha provocado que las tripulaciones hayan tenido que realizar la maniobra de motor y al aire para abortar aterrizajes, eligiendo, en algunos casos, aeropuertos alternativos.
Aterrizajes frustrados
Entre los aterrizajes frustrados se encuentran el de un avión de Marabu que hacía la ruta entre Leipzig (Alemania) y Tenerife Sur, desviado a Fuerteventura. Otros, como el EasyJet proviente de Milán (Italia) o el de TUI que llegaba desde la ciudad alemana Múnich, también han visto alterados sus aterizajes.
¿Qué es una cizalladura?
La cizalladura del viento se produce por un cambio brusco de la velocidad o la dirección del mismo. Se trata de uno de los efectos meteorológicos más peligrosos para los aviones, ya que puede afectar a la velocidad del vuelo, tanto en el despegue como en el aterrizaje.
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