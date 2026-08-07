Sorprenden a dos hombres que intentaban forzar una puerta para okupar una vivienda en Arona

La Policía Local de Arona detuvo recientemente a dos hombres como presuntos autores de un delito de tentativa de usurpación de bienes inmuebles y daños, tras ser sorprendidos mientras intentaban acceder por la fuerza a una vivienda situada en Valle San Lorenzo.

La actuación se produjo después de que la sala operativa del 112 activara a los recursos policiales, tras recibir un aviso que alertaba de la presencia de dos individuos manipulando la puerta de un inmueble ubicado en la calle Llano Mora.

Los agentes se desplazaron de inmediato al lugar, donde localizaron una motocicleta estacionada en las inmediaciones y observaron a dos hombres junto a la entrada de la vivienda. Uno de ellos portaba un martillo y un cincel con los que, presuntamente, estaba fracturando la guía metálica y el bombín de la cerradura para acceder al interior del inmueble.

Un vehículo de la Policía Local de Arona. / E. D.

Al ser requeridos por los agentes, ambos reconocieron que no eran propietarios de la vivienda ni mantenían ningún vínculo legal con ella, manifestando que su intención era acceder al inmueble para pernoctar. Posteriormente, la central policial logró contactar con el propietario de la vivienda, quien confirmó que la vivienda se encontraba deshabitada, aunque era utilizado como almacén para guardar enseres particulares.

Detención

Ante la presunta comisión de un delito en flagrancia, los agentes procedieron a la detención de ambos individuos y a su traslado a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias antes de su puesta a disposición de la autoridad judicial.

El Ayuntamiento de Arona pone en valor la actuación de la Policía Local, cuya rápida intervención permitió frustrar el acceso no autorizado al inmueble y proceder a la detención de los presuntos autores.

Desde el Consistorio se destaca la importancia de la labor preventiva y de respuesta inmediata que desarrollan los agentes para proteger la seguridad de los vecinos y vecinas del municipio.