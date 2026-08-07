La investigación avanza tras la explosión en el polígono de Gran Canaria: el juzgado ya tiene el primer atestado policial

La investigación para esclarecer las causas de la explosión registrada el pasado miércoles en un tanque de combustible del polígono industrial de Salinetas, en Telde, continúa avanzando. La Policía Nacional ya ha remitido al juzgado competente un primer atestado con las pesquisas realizadas hasta el momento sobre el accidente, que dejó un trabajador fallecido y otros tres heridos.

Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias citadas por EFE, solo uno de los tres trabajadores que resultaron heridos permanece hospitalizado este viernes en un centro sanitario de Las Palmas de Gran Canaria, donde continúa recuperándose de las lesiones sufridas durante la deflagración.

La Policía Científica recoge muestras

Las pesquisas no se limitan al primer informe remitido a la autoridad judicial. Agentes de la Policía Científica se han desplazado hasta las instalaciones para recoger nuevas muestras que puedan ayudar a determinar qué ocurrió en el interior del depósito y esclarecer el origen de la explosión.

El accidente se produjo al mediodía del miércoles mientras trabajadores de una empresa subcontratada desarrollaban labores de mantenimiento en los tanques de combustible. En ese momento se produjo una deflagración en uno de los depósitos que provocó la muerte de uno de los operarios y heridas a otros tres, uno de ellos inicialmente en estado grave.

Trabajos habituales de mantenimiento

La propietaria de las instalaciones, Disa, explicó tras el accidente que las tareas que se estaban realizando habían sido encargadas a una empresa especializada y que este tipo de operaciones de mantenimiento se llevan a cabo habitualmente en la planta.

La compañía manifestó también su disposición a colaborar con las autoridades encargadas de la investigación para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Ahora, con el primer atestado policial ya en manos del juzgado y las muestras recogidas por la Policía Científica, la investigación continúa para tratar de reconstruir lo sucedido y determinar las causas que desencadenaron la explosión.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas