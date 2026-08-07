Extinguido un incendio de rastrojos en un barranco de El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife

Un incendio de rastrojos declarado en un barranco próximo a la calle Carpintero, en Santa Cruz de Tenerife, se está extendiendo rápidamente debido a la acción del viento, según ha informado la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

La evolución del fuego ha obligado a activar un dispositivo de emergencia en la zona. Bomberos de Tenerife interviene en estos momentos para controlar y extinguir las llamas.

Como medida preventiva, la Policía Local ha procedido al corte de la circulación en las inmediaciones, debido tanto al avance del incendio cómo a la presencia de humo en la zona.

Noticias relacionadas

Se recomienda extremar la precaución y evitar acercarse a la zona mientras permanecen activos los trabajos de los equipos de emergencia.