Extinguido un incendio de rastrojos en un barranco de El Sobradillo, en Santa Cruz de Tenerife
La Policía Local ha cortado la circulación de la calle Carpintero de forma preventiva por el humo mientras Bomberos de Tenerife trabaja en la zona
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Un incendio de rastrojos declarado en un barranco próximo a la calle Carpintero, en Santa Cruz de Tenerife, se está extendiendo rápidamente debido a la acción del viento, según ha informado la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.
La evolución del fuego ha obligado a activar un dispositivo de emergencia en la zona. Bomberos de Tenerife interviene en estos momentos para controlar y extinguir las llamas.
Como medida preventiva, la Policía Local ha procedido al corte de la circulación en las inmediaciones, debido tanto al avance del incendio cómo a la presencia de humo en la zona.
Se recomienda extremar la precaución y evitar acercarse a la zona mientras permanecen activos los trabajos de los equipos de emergencia.
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