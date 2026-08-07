Un coche se empotra contra el andamiaje de la ermita de San Telmo en Santa Cruz de Tenerife y sus ocupantes se dan a la fuga

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife trata de localizar a los ocupantes de un vehículo que, durante la madrugada de este viernes, sufrió una salida de vía en la avenida Marítima de la capital tinerfeña y terminó impactando contra el andamiaje instalado en las obras de rehabilitación de la ermita de San Telmo.

Según la información facilitada, el siniestro tuvo lugar sobre las 03:45 horas. Tras el choque, las personas que viajaban en el turismo abandonaron el lugar a pie antes de la llegada de los servicios de emergencia y de los agentes encargados de intervenir.

El vehículo es un coche de alquiler

El automóvil implicado es un Skoda de alquiler, según los datos ofrecidos por la Policía Local, que trabaja ahora para identificar a las personas que lo ocupaban en el momento del accidente y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la salida de la vía.

Un coche se empotra contra el andamiaje de las obras de la ermita de San Telmo, en la Avenida Marítima de Santa Cruz de Tenerife. / Policía Local Santa Cruz de Tenerife

Además de las diligencias policiales, también se están realizando gestiones para retirar el vehículo del lugar del impacto, una operación que presenta dificultades debido a la posición en la que quedó tras la colisión.

El impacto compromete el andamiaje de las obras

El coche quedó empotrado contra el andamiaje instalado para la rehabilitación de la ermita de San Telmo, una circunstancia que ha complicado las labores de retirada.

Efectivos de Bomberos de Tenerife acudieron al lugar e intentaron intervenir, aunque finalmente fue necesario contactar con el responsable de la obra, ya que el impacto ha afectado a la estabilidad de la estructura provisional y existe riesgo para el andamiaje. Por este motivo, la extracción del vehículo deberá realizarse con las medidas de seguridad adecuadas para evitar daños adicionales o posibles desprendimientos.

Mientras se desarrollan estos trabajos, las autoridades continúan con la investigación para localizar a los ocupantes del turismo y determinar las responsabilidades derivadas del accidente.