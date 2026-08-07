El caso de la mujer hallada muerta en La Palma: ¿Por qué nadie denunció su desaparición?

La Policía Nacional investiga si una vecina de La Palma, María Penélope Sánchez Arrocha, fue asesinada en octubre del año pasado. Para los agentes, una de las preguntas clave de este caso es por qué nadie del entorno de esta persona de mediana edad interpuso denuncia tras su desaparición.

Y es que, según informa el cuerpo de seguridad, desde que se la vio por última vez hasta que se produjo la localización de su cuerpo transcurrieron casi dos meses.

La mujer, que tenía 53 años, era natural de la Isla Bonita y su cadáver apareció el 9 de diciembre de 2025 en avanzado estado de descomposición y momificación en el barranco de Los Pajaritos, un enclave de muy difícil acceso, en un ramal del barranco del Río, en medio de una abundante vegetación.

Vecina de la zona

La localización está situada en la parte alta del barrio de Velhoco, en el término municipal de Santa Cruz de La Palma. El hallazgo del cuerpo de María Penélope se produjo en horario de tarde.

Hasta el lugar acudieron policías nacionales y bomberos de La Palma, que fueron los encargados de sacar el cadáver del cauce para trasladarlo a un espacio más accesible.

Según la información que ha trascendido, Sánchez Arrocha residía hasta el día de su fallecimiento en una casa del barrio de Velhoco, a menos de un kilómetro del enclave en el que apareció su cuerpo.

Relación sentimental

María era la mayor de ocho hermanos, indicaron las personas consultadas ayer. Esta familia numerosa residió durante muchos años en lugares céntricos de Santa Cruz de La Palma, por lo que es muy conocida en el municipio capitalino.

Algunos ciudadanos aseguraron que, hasta el momento de su desaparición, María Penélope mantenía una relación sentimental con un hombre con el que, incluso, llegó a convivir.

Durante algunos años, la persona fallecida trabajó en establecimientos de hostelería de la capital palmera, en algunos de ellos ejerciendo como cocinera.

Sepelio

Después de diferentes pruebas forenses y análisis, el sepelio de María Penélope se desarrolló el pasado 3 de marzo, es decir, casi tres meses después de que se descubriera su cuerpo.

El entierro se celebró a partir de las 09:30 horas y después el féretro se trasladó hasta el cementerio municipal.

Agentes de la Policía Nacional continúan investigando las causas del fallecimiento de María Penélope Sánchez Arrocha y, por ahora, no descartan ninguna hipótesis, incluida la de una muerte violenta con la participación de terceras personas.

El delegado

El cuerpo fue localizado por un cazador que alertó de inmediato a los servicios de emergencia. Tras las oportunas labores de identificación, se pudo comprobar que el cuerpo sin vida pertenecía a la vecina de Velhoco.

Y así lo manifestó a varios periodistas el delegado del Gobierno del Estado en Canarias, Anselmo Pestana, días después del hallazgo. Aunque no reveló su identidad en ningún momento, Pestana aseguró a los medios de comunicación que la persona fallecida era una mujer que tenía su lugar de residencia en un lugar muy próximo a donde se localizó el cuerpo.

Desde entonces, no había trascendido a la opinión pública novedad alguna sobre este fallecimiento y los agentes han trabajado sin avances aparentes.

Todas las hipótesis

A los agentes del Grupo de Homicidios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife les llama la atención que no constara denuncia alguna de su desaparición. Así lo dejaron entrever ayer en una nota de prensa emitida por la Comisaría Provincial.

Estos profesionales de la Brigada de Policía Judicial mantienen abiertas todas las líneas de investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

Colaboración

«La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana. Cualquier persona que pueda aportar información relacionada con este suceso puede ponerse en contacto con los agentes a través de la página www.policia.es en el apartado Colabora o acudiendo a la Comisaría de Policía Nacional más cercana», señala el cuerpo de seguridad en la nota.

Toda la información que se reciba al respecto será tratada de manera confidencial y puede resultar de gran utilidad para el esclarecimiento de los citados hechos, añade el texto.