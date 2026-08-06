Vuelca un camión en un polígono industrial de Tenerife

El conductor de un camión sufrió un vuelco en Tenerife cuando accedía a un polígono industrial a mediodía de este jueves.

Los hechos ocurrieron, de forma concreta, en una rotonda que permite la entrada al Polígono de La Campana, en el término municipal de El Rosario.

El chofer de un vehículo Volvo perdió el control y acabó volcado en el margen izquierdo de la vía.

La sala operativa del 1-1-2 recibió un aviso por un accidente de tráfico ocurrido en el mencionado enclave, a la altura del kilómetro 8 de la autopista del Sur (TF-1).

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Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de La Laguna, Bomberos de Tenerife del parque de Santa Cruz, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y personal de Mantenimiento de Carreteras.