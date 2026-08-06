Tragedia laboral en una nave industrial de Canarias: "Se desató algo que no estaba bajo el control de los trabajadores"

Nico Rodríguez se encontraba en la mañana de este miércoles anclado a un depósito de combustible en una nave del polígono industrial de Salinetas, en Telde, cuando una explosión lo lanzó por los aires. Este trabajador de 35 años falleció nada más alcanzar suelo firme. Junto a él, tres empleados de la empresa Nervión Industries, subcontratada por el grupo Disa, resultaron heridos y dos de ellos permanecieron casi una hora colgados de una cuerda antes de ser liberados en un angustioso rescate.

El reloj marcaba las 12 del mediodía cuando los trabajadores desempeñaban lo que parecían tareas rutinarias de mantenimiento en la planta. Pero algo falló. Las primeras hipótesis apuntan a que, por una causa que todavía se desconoce, se generó una gran onda expansiva en el interior del tanque, que según la compañía estaba vacío, y los sistemas de seguridad que debían frenarla no lo hicieron. En consecuencia, la bóveda que cubría el depósito salió disparada.

Los tres empleados estaban correctamente anclados a la plataforma, pero el estallido generado provocó que uno de ellos cayese al suelo y falleciera por el golpe. Los otros dos quedaron sujetos a una cuerda, uno de ellos inconsciente y con heridas de gravedad.

Humo negro desde el tanque

Las llamadas de alerta se sucedieron diez minutos más tarde, por parte de trabajadores del lugar que escucharon el sonido de una gran explosión y observaron la salida de humo negro de uno de los tanques de depósito. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 activó a los servicios necesarios para asegurar la zona y atender a los heridos.

Apenas 5 minutos fue el tiempo que tardaron los Bomberos del Consorcio de Emergencias en llegar al lugar, seguidos de la Policía Local de Telde, Policía Nacional, Protección Civil y recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El panorama que se encontraron era desolador.

Los familiares de las víctimas se abrazan en el lugar del accidente. / ANDRES CRUZ

Reinaba la conmoción entre los empleados de la nave y el miedo de que pudieran sucederse nuevas explosiones. En ese momento ya solo quedaba un pequeño resto de humo blanco que salía del tanque. Al revisar los bidones, los bomberos comprobaron que estaban estables y que no corrían peligro las personas que permanecían en el lugar.

Los efectivos atendieron a continuación al varón que había caído al suelo de la nave, pero no pudieron hacer nada más que confirmar su fallecimiento. Y temían una nueva víctima mortal, uno de los trabajadores que permanecía colgado en el espacio entre los dos bidones, a varios metros del suelo, en estado de inconsciencia. Su compañero, que se encontraba a su lado, parecía responder a las llamadas.

Juan Antonio Peña, alcalde de Telde: "Se desató algo que no estaba bajo el control de estos trabajadores"

Los bomberos realizaron una serie de maniobras para descender a los dos hombres con material de rescate en altura, unas tareas de gran dificultad. El primero al que consiguieron bajar fue al empleado que permanecía consciente y cuyas lesiones, según informan fuentes policiales, no revestían gravedad. Después, procedieron con su compañero.

Los sanitarios del SUC comprobaron que, pese a lo que habían sospechado en un primer momento, el hombre seguía respirando, aunque presentaba lesiones de diversa consideración. Los dos heridos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Negrín y al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde uno de ellos recibió el alta en la tarde del miércoles. También fue atendido un tercer trabajador con heridas leves, que no requirió ingreso hospitalario.

El Día

El fallecido era un vecino de Telde que trabajaba para una empresa subcontratada por la compañía. Su sobrina y su cuñada acudieron al lugar y, tras ser informadas del deceso, salieron en ambulancia del recinto para que una de ellas pudiera ser atendida, debido a que el fuerte impacto de la noticia le pasó factura a su salud.

También se dirigió hasta la zona un primo hermano de la víctima que abandonó el recinto en torno a las 16.10 horas. Aseguró que la Policía Judicial continuaba investigando en las instalaciones y que, en aquel momento, aun no se había levantado el cuerpo. Entre lágrimas, describió al fallecido como "un gran tío". A esa hora de la tarde los familiares todavía no habían sido informados de dónde iba a ser trasladado el cuerpo, ya que estaban esperando la llegada del juez.

Versión de la compañía

La directora de comunicación del grupo Disa, Sara Mateos, confirmó a mediodía, mientras los efectivos continuaban actuando en el lugar, que la emergencia estaba "controlada" y no había "riesgo para las personas que rodean a esta instalación". "La investigación de las causas vendrá en una siguiente fase", añadió.

La representante de la compañía afirmó que el protocolo de actuación en estos casos es que "se evacúa al momento" a todos los trabajadores de las instalaciones. "Los que han podido se han ido yendo y ahora lo importante es atender a los compañeros", remarcó, al tiempo que concretaba que las víctimas estaban realizando "labores de mantenimiento habituales".

Por su parte, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, aseguró que se encontraba "con los equipos de seguridad y emergencia y con una plantilla rota, con el alma rota, porque al final era una aparente tarea de mantenimiento y de rehabilitación y ha sucedido lo que ha sucedido".

El Gobierno activa el Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes

"Hay que ser cautos, prudentes y tener la sensibilidad que tenemos que tener en estos momentos", subrayó el primer edil. Según la información de la que dispone el Consistorio, los trabajos se iban a realizar en un depósito "que estaba vacío y aparentemente controlado", pero "se desató algo que no estaba bajo el control de estos trabajadores y que ocasionó el fallecimiento directo de esta persona y el estado grave del resto de empleados".

Ante la gravedad del suceso, el Ayuntamiento de Telde solicitó a la ciudadanía que evitase desplazarse a las inmediaciones del polígono industrial de Salinetas, con el fin de no dificultar el acceso y la movilidad de los vehículos de emergencia. Asimismo, recomendó mantener la calma y seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales, así como atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Acceso de los empleados

Mientras se desarrollaban las diligencias judiciales, agentes de la Policía Nacional acompañaron a los trabajadores al interior del recinto para que pudieran recoger sus pertenencias.

El Gobierno de Canarias, en base a la información disponible, declaró por la tarde la situación de alerta y puso en marcha el Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la comunidad autónoma. Informó de la deflagración en un tanque de combustible y advirtió que la estructura del depósito resultó "gravemente dañada".

La aplicación de este plan permite articular los recursos de evaluación y control necesarios ante incidencias con sustancias nocivas. El dispositivo autonómico permanecía al cierre de esta edición en coordinación con los servicios municipales e insulares de emergencias para monitorizar la evolución del depósito afectado y descartar riesgos sobre el perímetro industrial circundante.

Muestras de apoyo

El alcalde de Telde trasladó, en su nombre y en el de toda la ciudad, así como del conjunto de los miembros de la Corporación municipal, su más profundo pesar por el fallecimiento del trabajador que perdió la vida mientras desempeñaba las labores propias de su trabajo en las instalaciones.

Peña destacó que el fallecido pertenecía a una familia "humilde, sencilla y profundamente respetada por quienes la conocen", una circunstancia que ha multiplicado la consternación entre vecinos, amigos y allegados. El alcalde quiso extender también su apoyo a los dos trabajadores que permanecen hospitalizados como consecuencia del accidente.

La compañía, a última hora de la tarde de ayer, emitió un comunicado en el que aclaró que está realizando un "atento seguimiento" a la evolución de los tres heridos, para quienes desea "una pronta recuperación", además de trasladar el pésame a la familia del fallecido. "Disa está prestando toda su colaboración a los investigadores designados con el propósito de llegar a conocer con el máximo rigor las circunstancias de los hechos", concluyó.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas