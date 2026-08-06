Recuperan un lote de joyas robadas en Tenerife valoradas en 15.000 euros

La Guardia Civil ha recuperado un lote de joyas valoradas en aproximadamente 15.000 euros que habían sido sustraídas del interior de una vivienda ubicada en el municipio de Güímar.

Una nota de la Guardia Civil informa de que las piezas, además de su valor económico, tenían un importante valor sentimental al tratarse de antiguas reliquias familiares.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la propietaria, que informó de la desaparición de numerosas joyas que se encontraban guardadas en una caja fuerte de su domicilio.

'Modus operandi'

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron esclarecer el modus operandi empleado por el presunto autor y la investigación determinó que este se había aprovechado de la relación de confianza que mantenía con la víctima para acceder al inmueble y a la caja fuerte sin despertar sospechas y llevarse las joyas de forma discreta.

A pesar de que las joyas ya habían sido vendidas, la investigación permitió localizarlas y recuperar la totalidad de las piezas y devolverlas a su propietaria.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil recuerda que esta investigación pone de manifiesto la importancia de denunciar de forma inmediata, ya que la rápida intervención de los agentes han sido determinante para la recuperación de las joyas.