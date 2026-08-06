Prealerta por riesgo de contaminación marina en la parte oriental de Canarias
La activación del Plan Territorial de Emergencias busca garantizar la coordinación institucional, aunque por el momento no se ha detectado vertido alguno en el agua
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por riesgo de contaminación marina en el ámbito del Puerto de Gran Tarajal, localizado en el municipio de Tuineje (Fuerteventura). La medida ha entrado en vigor a las 22:00 horas de este miércoles, 5 de agosto de 2026, en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).
La decisión responde a una notificación previa recibida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112) a través de Puertos Canarios, en la que se alertaba de una vía de agua en una embarcación atracada en las dependencias del puerto majorero.
Escalada de planes de emergencia y coordinación institucional
Aunque el comunicado oficial confirma que actualmente no existe contaminación marina en la zona portuaria, el riesgo potencial derivado de la avería de la nave ha movilizado a las distintas autoridades marítimas y de protección civil:
- Plan Interior Marítimo (PIM): Activado por Puertos Canarios a las 20:20 horas en su Fase de Emergencia para contener y gestionar el incidente directamente sobre la embarcación afectada.
- Plan Marítimo Nacional: Capitanía Marítima determinó a las 20:48 horas su activación en Fase de Alerta para prevenir cualquier complicación en las aguas del litoral.
- Activación del PLATECA: Ante este escenario, la Dirección General de Emergencias del Gobierno autonómico procedió a declarar la Situación de Prealerta.
Con este despliegue preventivo, las administraciones garantizan la puesta a disposición de los recursos materiales y humanos necesarios para realizar un seguimiento continuo de la situación y reaccionar con inmediatez en caso de que la vía de agua derive en un vertido contaminante.
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