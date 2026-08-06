El polígono de Salinetas, en Gran Canaria, recupera la calma un día después de la explosión en la que murió un trabajador

En el polígono industrial de Salinetas se respira la tranquilidad en la mañana de este jueves, apenas un día después de la explosión de un tanque de combustible en la que perdió la vida un trabajador de 35 años y tres resultaron heridos. Los empleados de las naves contiguas han vuelto a su trabajo con normalidad, pues el grupo Disa y los servicios de emergencias confirmaron en la mañana de ayer que la situación estaba estabilizada y no corrían peligro.

Algunos, sin embargo, todavía recuerdan el miedo y la incertidumbre que les invadió tras escuchar el estallido. Uno de los trabajadores de la empresa de instalaciones Insmoelca se encontraba en los alrededores en el momento en que se produjo el accidente. Sin embargo, asegura que no escuchó un estruendo, sino "un sonido parecido al de un caza, un avión militar". El empleado afirma que estaba de espaldas al tanque en el momento de la explosión y que se enteró de lo sucedido porque lo alertaron unos compañeros que salieron corriendo, asustados, al observar lo ocurrido.

El trabajador, que ha preferido no revelar su nombre, indica que no vio fuego, sino un humo negro y denso. Señala que le han comunicado que hoy puede volver a realizar su jornada porque está "ya no hay" peligro, pero afirma que lo que le tranquilizaría sería saber "el motivo exacto por el que se produjo el accidente".

Investigan las causas del accidente

Tampoco hay movimiento en la planta en la que los profesionales de Nervión Industries, una empresa especializada subcontratada por Disa que realiza operaciones de mantenimiento habituales en la instalación, realizaban trabajos verticales antes de salir disparados por una gran onda expansiva. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y realizará las diligencias pertinentes para esclarecer las causas del incidente.

El Día

Las primeras teorías, sin embargo, apuntan a un posible fallo técnico en los sistemas de seguridad que debían frenar el estallido. Fruto de ello, la bóveda de 8 toneladas salió disparada y, junto a ella, tres trabajadores, dos de los cuales quedaron colgados de una cuerda durante casi una hora.

Evolución de las víctimas

El fallecido es Nico Rodríguez, un varón de 35 años natural del barrio de Caserones, en Telde. Sus familiares acudieron el día del accidente para conocer los detalles de lo ocurrido y dos de ellos tuvieron que ser trasladados en ambulancia hasta un centro hospitalario después de ser informados de la identidad de la víctima.

De los tres heridos, uno sufrió lesiones de carácter leve y no requirió ingreso hospitalario. Los dos restantes eran los empleados que permanecieron enganchados a la plataforma antes de ser rescatados. Uno de ellos, un varón de 27 años de origen peruano y residente en San Gregorio (Telde), fue dado de alto la misma tarde del miércoles; mientras que el segundo, otro hombre de 35 años origen peruano y vecino de la misma zona, permanece ingresado grave en el Hospital Insular.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas