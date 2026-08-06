La Policía Nacional interviene tres granadas de mano y munición halladas en una vivienda de Gran Canaria

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la unidad TEDAX-NRBQ de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, intervinieron tres granadas de mano y diversa munición tras ser localizadas en una vivienda del municipio grancanario de Telde. El material fue retirado por especialistas siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones y será sometido a estudio antes de su posible destrucción.

La intervención tuvo lugar el pasado 31 de julio, después de que la Sala CIMACC (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) recibiera un aviso sobre las 12:00 horas. La comunicación alertaba de la aparición de varios artefactos explosivos en un inmueble del municipio, por lo que se movilizó de inmediato a los especialistas en desactivación de explosivos.

A su llegada, los agentes mantuvieron un primer contacto con el responsable del dispositivo y con el propietario de la vivienda, quien explicó las circunstancias en las que se produjo el hallazgo.

Granadas intervenidas por la Policía Nacional en una vivienda de Telde. / Policía Nacional

El propietario cree que el material podría ser de la época de la Guerra Civil

Según el relato facilitado por el dueño del inmueble, las granadas y los cartuchos metálicos aparecieron mientras realizaba tareas de limpieza en una cueva anexa a la vivienda, adquirida recientemente.

El propietario indicó además que en el interior de la cavidad existe un pequeño zulo, por lo que considera que el material encontrado podría corresponder a la época de la Guerra Civil española. No obstante, será el análisis técnico realizado por los especialistas el que determine la antigüedad y las características de los efectos intervenidos.

Tras inspeccionar la zona y comprobar que existían las condiciones de seguridad necesarias para intervenir, los TEDAX procedieron a asegurar tres granadas de mano, además de recoger munición de distintos calibres, que presentaba un importante estado de deterioro debido al paso del tiempo.

Los TEDAX trasladan el material para su análisis y posible destrucción

Una vez asegurados los artefactos, los especialistas aplicaron los procedimientos específicos de la unidad TEDAX-NRBQ, encargada de la neutralización de explosivos y de incidentes relacionados con riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos.

Los efectos fueron retirados del lugar y trasladados en condiciones de seguridad para realizar un estudio técnico. Posteriormente, si así lo determinan los expertos, se procederá a su destrucción controlada, tal y como establece el protocolo para este tipo de materiales.

Los artefactos fueron localizados durante unas tareas de limpieza en una cueva anexa a un inmueble adquirido de forma reciente

La actuación permitió eliminar un posible riesgo para los ocupantes de la vivienda y para el entorno, ya que incluso los explosivos antiguos pueden mantener parte de su capacidad de activación.

La Policía recuerda que nunca deben manipularse explosivos antiguos

Con motivo de esta intervención, la Policía Nacional insiste en que cualquier artefacto explosivo o munición, aunque presente un avanzado estado de deterioro o parezca muy antiguo, puede seguir siendo peligroso.

Por este motivo, recomienda seguir una serie de pautas básicas de seguridad cuando se produzca un hallazgo de estas características:

No manipular, mover ni golpear el objeto encontrado.

el objeto encontrado. Alejarse de la zona e impedir que otras personas se acerquen.

e impedir que otras personas se acerquen. No trasladar el artefacto por medios propios ni introducirlo en vehículos o edificios.

por medios propios ni introducirlo en vehículos o edificios. Avisar inmediatamente a la Policía Nacional llamando al 091 , indicando con precisión el lugar donde se encuentra.

, indicando con precisión el lugar donde se encuentra. Esperar la llegada de los especialistas y seguir en todo momento sus instrucciones.

La Policía subraya que la rápida comunicación del hallazgo resulta fundamental para evitar accidentes y garantizar que los TEDAX puedan actuar con todas las medidas de seguridad necesarias.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas