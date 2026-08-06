La Policía investiga si una vecina de La Palma, María Penélope, fue asesinada en octubre del año pasado

La Policía Nacional investiga si una vecina de La Palma, María Penélope S. A., fue asesinada en octubre del año pasado.

La mujer, de mediana edad, de 53 años, era vecina de dicha Isla y su cadáver apareció el pasado 9 de diciembre en avanzado estado de descomposición y momificación en el barranco de Los Pajaritos, un enclave de difícil acceso en un ramal del barranco del Río.

Policías en el barranco de Los Pajaritos / Policía Nacional

Dicho enclave está situado en la parte alta del barrio de Velhoco, en el término municipal de Santa Cruz de La Palma.

Todas las hipótesis

Agentes de la Policía Nacional continúan investigando las causas del fallecimiento de María Penélope S.A. y, por ahora, no descarta ninguna hipótesis, incluida la de una muerte violenta con la participación de terceras personas.

El cuerpo fue localizado por un cazador que alertó de inmediato a los servicios de emergencia, en una zona de difícil acceso y poco transitada hasta la que se desplazaron efectivos de Policía Nacional y bomberos de La Palma.

Recogida de muestras en el barranco de Los Pajaritos / Policía Nacional

Tras las oportunas labores de identificación, se pudo comprobar que el cuerpo sin vida pertenecía a María Penélope S.A., una vecina de La Palma que llevaba desaparecida desde el octubre de 2025.

Sin denuncia

Sin embargo, a los agentes del Grupo de Homicidios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife les llama la atención que no constara denuncia alguna de su desaparición.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, mantiene abiertas todas las líneas de investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

Según la información disponible, las investigaciones no descartan ninguna hipótesis, incluida la posible implicación de terceras personas.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional agradece la colaboración ciudadana. Cualquier persona que pueda aportar información relacionada con este suceso, puede ponerse en contacto con los agentes a través de la página www.policia.es en el apartado Colabora o acudiendo a la Comisaría de Policía Nacional más cercana.

Toda la información será tratada con la debida confidencialidad y puede resultar de gran utilidad para el esclarecimiento de los hechos.

El hallazgo del cuerpo de María Penélope se produjo durante la tarde del lunes 9 de diciembre en un lugar recóndito y de difícil acceso.

Hasta el lugar acudieron policías nacionales y bomberos de La Palma, que fueron los encargados de sacar el cadáver del mencionado cauce.