Intenta evitar a la policía y acaba detenido por llevar 95 gramos de hachís y dar positivo en drogas

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron en la tarde del miércoles a un varón de 27 años, identificado como C.D.M., al ser sorprendido llevando en su vehículo dos piezas de hachís, cuyo peso final fue de 95 gramos. El arrestado también dio positivo en las pruebas de detección sobre consumo de sustancias estupefacientes realizadas por el equipo de Atestados de la policía capitalina. Junto a él viajaba en el vehículo su hermano, un menor de 12 años.

Este servicio se inició en el entorno de la plaza de la República Dominicana de la capital tinerfeña, cuando una patrulla policial observó cómo el conductor de un vehículo, un Citroën Berlingo de color gris, realizaba una maniobra evasiva al divisarlos. Poco después, dieron el alto a dicho vehículo y, al solicitarle la documentación, los policías percibieron un fuerte olor a hachís en el interior del coche, explicando el detenido que acababa de consumir ese tipo de sustancia.

Ante esa situación, los agentes solicitaron la presencia de un integrante de la Unidad Canina de la Policía Local santacrucera que, acompañado por su perro, encontraron un bolso bajo el asiento del conductor donde había dos piezas de hachís. Una vez pesada la droga se certificó que eran 94,9 gramos de hachís. También se intervino la cantidad económica de 140 euros.

Detención

Los policías procedieron a su detención y traslado a las dependencias policiales para ser puesto a disposición de la autoridad judicial pertinente. Además, ante la presencia de un menor de edad, fue necesario contactar con su progenitora para informarle de los hechos y que se hiciera cargo del niño.