Detenido un hombre en La Laguna por venta de sustancias estupefacientes
La Policía Nacional incauta 284,9 gramos de cocaína y 838,5 de hachís
Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona por un presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente hachís y cocaína, en la ciudad de La Laguna.
Tras la realización de las oportunas gestiones de investigación llevadas a cabo por los agentes, se pudo comprobar cómo un individuo se estaría dedicando, presuntamente, a la venta de sustancias estupefacientes en vía pública. Concretamente, en una de esas ventas el comprador llevaba consigo más del doble de la cantidad constitutiva de delito penal, hecho por el cual también fue detenido.
Por ello, los agentes de Policía Nacional llevaron a cabo la correspondiente entrada y registro en el domicilio del investigado, previa autorización judicial,con la colaboración de la unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que concluyó con la incautación de 284,9 gramos de cocaína y 838,5 gramos de hachís.
Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policia.es.
- Muere un hombre en Tenerife al precipitarse por un acantilado de más de treinta metros
- Un incendio en Tenerife en las proximidades de un centro de acogida de menores afecta a líneas eléctricas
- Las grandes superficies de Santa Cruz de Tenerife vuelven a la carga por los domingos: fuerzan al Ayuntamiento a justificar el privilegio de los comercios del centro desde hace 15 años
- Vecinos y municipios del norte de Tenerife celebran el túnel de Tigaiga y reclaman celeridad
- El restaurante de Tenerife donde comer dentro de una cueva: cocina canaria, carnes a la brasa y vino propio a precios económicos
- Accidente de madrugada en Santa Cruz de Tenerife: rescatan a un varón tras caer desde tres metros de altura
- Amenaza a su pareja en Tenerife con tirarla a la calle por una ventana
- Luz verde a una inversión de 14 millones para renovar la autopista del Sur