Detenido un hombre en La Laguna por venta de sustancias estupefacientes

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona por un presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente hachís y cocaína, en la ciudad de La Laguna.

Tras la realización de las oportunas gestiones de investigación llevadas a cabo por los agentes, se pudo comprobar cómo un individuo se estaría dedicando, presuntamente, a la venta de sustancias estupefacientes en vía pública. Concretamente, en una de esas ventas el comprador llevaba consigo más del doble de la cantidad constitutiva de delito penal, hecho por el cual también fue detenido.

Por ello, los agentes de Policía Nacional llevaron a cabo la correspondiente entrada y registro en el domicilio del investigado, previa autorización judicial,con la colaboración de la unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que concluyó con la incautación de 284,9 gramos de cocaína y 838,5 gramos de hachís.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional en su compromiso con la lucha contra la delincuencia organizada continúa trabajando para desmantelar cualquier tipo de distribución de drogas ilegales. Si se tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, los ciudadanos pueden ponerlo en conocimiento a través del correo antidroga@policia.es.