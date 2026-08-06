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Una colisión en el norte de Tenerife con dos vehículos implicados se salda con cuatro personas heridas

El accidente se produjo durante la tarde de este jueves y hubo dos menores y otras tantas mujeres con lesiones

Accidente múltiple en La Guancha

Accidente múltiple en La Guancha

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Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Una colisión con dos vehículos implicados durante la tarde de este jueves en el norte de Tenerife se salda con cuatro personas heridas de diversa consideración.

En el siniestro vial, que ocurrió en la carretera insular TF-5 a la altura del municipio de La Guancha, hubo dos menores de edad y un par de mujeres lesionadas.

El accidente se produjo, de forma concreta, a la altura de la estación de servicio TGas, en la zona de Santa Catalina, a las 16:19 horas, según la información ofrecida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) del Gobierno de Canarias.

Recursos

La sala operativa del 1-1-2 activó a una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico, así como a agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Icod de los Vinos.

Colisión en La Guancha

Colisión en La Guancha / El Día

Dos turismos protagonizaron una colisión fronto-lateral en la mencionada vía y uno de ellos perdió la rueda delantera izquierda.

El personal sanitario atendió a una mujer de 47 años con una cervicalgia de carácter moderado. Una de las ambulancias la trasladó al Hospital Universitario Hospiten Bellevue. Otra víctima, de 40, registró un dolor torácico de carácter moderado y fue llevada a un centro sanitario.

Menores

Una menor de 15 años tuvo un dolor torácico de carácter moderado, mientras que otra de 17 sufrió lesiones en una pierna de carácter leve. Ambas fueron trasladadas a Hospiten Bellevue, en el Puerto de la Cruz.

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El Equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico se encargó de realizar el informe sobre el suceso.

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