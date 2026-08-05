Presunto vertido de detergente en Canarias: inmovilizan un barco extranjero por arrojar aguas rosadas al mar

La Guardia Civil, en el marco de sus actuaciones de inspección y vigilancia medioambiental en los recintos portuarios de Canarias, ha inmovilizado un velero de bandera extranjera amarrado en el Muelle de Puerto del Rosario (Fuerteventura). La intervención se desencadenó tras descubrir un vertido directo al mar de un líquido teñido de color rosáceo, procedente de una de las toberas laterales de la nave.

La orden de precinto cautelar fue ratificada por la Capitanía Marítima de Las Palmas el pasado 31 de julio de 2026, abriendo de forma paralela un procedimiento administrativo por la presunta comisión de una infracción grave en materia de protección marina.

Vertido procedente de un velero en el muelle de Puerto del Rosario, en Fuerteventura / Guardia Civil

El vertido procedía de la lavadora de la embarcación

La alerta saltó durante una patrulla preventiva ejecutada por miembros de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF) de la Guardia Civil perteneciente a la Comandancia de Las Palmas. Los agentes avistaron la expulsión continuada del fluido coloreado al canal del muelle e intervinieron de inmediato para abordar la embarcación e identificar a sus residentes.

Explicaciones de los ocupantes: La pareja de nacionalidad extranjera que patroneaba el barco mostró una actitud colaboradora durante la inspección y justificó que el agua procedía de un ciclo de lavado de ropa . Defendieron que tanto la embarcación como los productos de limpieza empleados eran 100% ecológicos y que consideraban que su vertido no causaba impacto negativo al ecosistema.

La pareja de nacionalidad extranjera que patroneaba el barco mostró una actitud colaboradora durante la inspección y justificó que el agua procedía de un . Defendieron que tanto la embarcación como los productos de limpieza empleados eran y que consideraban que su vertido no causaba impacto negativo al ecosistema. Incumplimiento deliberado: La tripulación llegó a admitir ante las autoridades que, si bien en ocasiones anteriores habían vaciado estos tanques de residuos de forma manual, en esta oportunidad optaron por la descarga mecánica directa al mar por mera comodidad.

La tripulación llegó a admitir ante las autoridades que, si bien en ocasiones anteriores habían vaciado estos tanques de residuos de forma manual, en esta oportunidad optaron por la descarga mecánica directa al mar por mera comodidad. Normativa estricta: La Guardia Civil recordó a los implicados que el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante prohíbe taxativamente verter cualquier sustancia o agua servida en zona portuaria sin contar con la preceptiva autorización oficial, con independencia del carácter biodegradable o químico de los productos.

Una agente de la Guardia Civil junto al velero inmovilizado en Puerto del Rosario, en Fuerteventura / Guardia Civil

Fianza de 6.000 euros para poder levantar el precinto

Dada la imposibilidad de certificar in situ los componentes exactos de la sustancia rosada y evaluar su impacto real en el ecosistema de Puerto del Rosario, las diligencias fueron transferidas a Capitanía Marítima. Como medida preventiva para salvaguardar el entorno y garantizar el abono de una eventual sanción, la autoridad acordó la paralización e inmovilización inmediata de la embarcación.

Garantía económica: Para poder solicitar el levantamiento del precinto y obtener permiso para abandonar el punto de amarre, los propietarios deberán hacer efectivo el ingreso de una fianza cautelar de 6.000 euros .

Para poder solicitar el levantamiento del precinto y obtener permiso para abandonar el punto de amarre, los propietarios deberán hacer efectivo el ingreso de una . Protección ante el pabellón extranjero: La fijación de este importe responde de igual forma al riesgo de que el barco, al operar bajo bandera internacional, pueda levar anclas y abandonar las aguas de jurisdicción española antes de que concluya la tramitación del expediente, eludiendo así sus responsabilidades legales.

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Las autoridades insisten en que los puertos de interés general disponen de protocolos y servicios específicos para el punto limpio y achique de aguas grises y negras, recordando que estas inspecciones periódicas son indispensables para mantener la salud ambiental de la franja marítima del archipiélago.