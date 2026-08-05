Un incendio en Tenerife en las proximidades de un centro de acogida de menores afecta a líneas eléctricas
Bomberos de Tenerife y policías locales trabajan para extinguir las llamas, que comenzaron durante la madrugada
Un incendio en Tenerife se desarrolló en las proximidades de un centro de acogida de menores en la madrugada de este miércoles y afectó al suministro eléctrico en la zona.
En el lugar trabajan bomberos del Consorcio de Tenerife, profesionales de las Brifor (Brigadas Forestales) y policías locales para tratar de extinguir las llamas.
El suceso se produjo en las cercanías del núcleo de El Tablero, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Cerca de Aldeas Infantiles
Los recursos acudieron hasta las proximidades de las instalaciones de Aldeas Infantiles, en la calle Anémona.
A las 6:30 horas, supuestamente un camión del servicio de recogida de basura arrastró un cable eléctrico y lo tiró al suelo. Al caer en una zona donde había rastrojos y restos vegetales secos, las chispas generaron el fuego.
Los agentes municipales procedieron a adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar lesiones a personas que residen por la zona y para facilitar la labor de los bomberos.
Fuentes municipales indican que, a esta hora, ya el incendio está controlado, aunque se han visto afectadas líneas eléctricas.
Técnicos
Y en el lugar de los hechos ya trabajan técnicos para valorar los daños materiales ocasionados y los cortes de suministro ocasionados.
Hasta el enclave también acudió con carácter preventivo una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
La zona afectada es de unos 150 metros cuadrados, según indicaron fuentes autorizadas de Bomberos de Tenerife.
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