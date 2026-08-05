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Un fallecido y dos heridos graves tras una explosión en una nave industrial de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde pide a la ciudadanía que evite la zona mientras continúa el amplio dispositivo de emergencia desplegado junto a los tanques de combustible

Un fallecido y dos heridos graves tras una explosión en una nave industrial en Salinetas, en Telde

Un fallecido y dos heridos graves tras una explosión en una nave industrial en Salinetas, en Telde

El Día

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Telde

Una explosión registrada este miércoles en el polígono industrial de Salinetas, en Telde, ha dejado un fallecido y dos heridos graves, según el balance provisional facilitado por el Ayuntamiento de Telde. El incidente ha obligado a desplegar un amplio dispositivo de emergencias que continúa trabajando en la zona.

El aviso se recibió sobre las 12.09 horas, cuando se alertó de una emergencia en las inmediaciones de los tanques de combustible situados en el polígono industrial de Salinetas. Desde ese momento, los servicios de intervención permanecen actuando para controlar la situación y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran CanariaPolicía Local de TeldePolicía NacionalProtección Civil y recursos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que trabajan de forma coordinada para atender la emergencia y garantizar la seguridad en el entorno.

Evitar la zona

Ante la gravedad del suceso, el Ayuntamiento de Telde ha solicitado a la ciudadanía que evite desplazarse a las inmediaciones del polígono industrial de Salinetas, con el fin de no dificultar el acceso y la movilidad de los vehículos de emergencia. Asimismo, recomienda mantener la calma y seguir únicamente la información difundida a través de los canales oficiales, así como atender las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Noticias relacionadas y más

Por el momento no han trascendido las causas de la explosión ni la identidad de las personas afectadas. La investigación continúa abierta y el Ayuntamiento ha anunciado que seguirá informando sobre la evolución del operativo a medida que se disponga de nuevos datos confirmados.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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