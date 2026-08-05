Entra a un banco en Tenerife, consigue robar monedas y acaba detenido poco después

Un joven entra a un banco en el norte de Tenerife, consigue robar monedas y acaba detenido poco después de perpetrar el delito.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de la madrugada de este miércoles en la zona alta del municipio de Los Realejos.

La intervención de policías locales y de agentes de la Policía Nacional permitió atrapar al presunto autor del robo con fuerza en las cosas.

Icod El Alto

El suceso se produjo en la localidad de Icod El Alto, donde el acusado presuntamente forzó la puerta de acceso a la sucursal bancaria.

Las fuerzas de seguridad recibieron el aviso de que se había producido un robo en un banco de dicho núcleo a las 4:00 horas.

Hasta el citado enclave acudieron diversas patrullas y consiguieron atrapar al presunto autor del delito cuando ya se hallaba en la vía pública.

Poco dinero

En el momento de ser interceptado, el hombre, de 30 años de edad, portaba varios soportes de monedas que los empleados de las sucursales bancarias utilizan para el cambio con los clientes.

Después, los agentes se desplazaron hasta el local de la sucursal y verificaron que la puerta de acceso estaba forzada.

El hombre apresado fue trasladado hasta los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional del Puerto de la Cruz-Los Realejos.

Falsa alarma

Esta no ha sido la única vez que agentes de la Policía Nacional han tenido que intervenir en el núcleo de Icod El Alto durante la presente semana.

El pasado martes, agentes de Seguridad Ciudadana y de los Tedax acudieron hasta la carretera de acceso a la localidad, pues supuestamente había un bulto sospechoso cerca de la vía.

Los especialistas en desactivación de explosivos revisaron el bolso y comprobaron que los efectos hallados en el interior no tenían capacidad alguna de detonación, por lo que se trató de una falsa alarma.

Sin embargo, hubo un momento en que la carretera tuvo que ser cortada a la circulación por motivos de seguridad.