Desarticulado un grupo criminal en Santa Cruz de Tenerife dedicado al hurto en comercios: sustraían ropa de marca y móviles de alta gama
La Policía Nacional detiene a cuatro personas, una de ellas en el aeropuerto de Barajas (Madrid) cuando pretendía viajar hacia Sudamérica, e identifica a otras dos
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Santa Cruz de Tenerife un grupo criminal dedicado a la comisión de hurtos en establecimientos comerciales. Los investigados sustraían prendas de ropa de marca y teléfonos móviles de alta gama, alcanzando el valor de los efectos los 13.000 euros.
La investigación ha permitido la detención de cuatro personas y la identificación de otras dos más. Asimismo, los agentes han conseguido acreditar la vinculación existente entre los componentes del grupo y su participación coordinada en los hechos investigados.
Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de enero, tras detectarse la actuación de un grupo criminal que se dedicaba a acceder a comercios de la ciudad y sustraer productos expuestos al público para su venta.
Para dificultar su detección, utilizaban bolsas de la compra manipuladas con un sistema en su interior para apantallar la señal de alarma de los efectos sustraídos y de esta manera evitar la activación de los arcos de seguridad de los establecimientos.
Hasta 10 hurtos
Hasta el momento la investigación ha permitido esclarecer diez hurtos diferentes, aunque la investigación sigue abierta con la finalidad de detectar la posible participación de este grupo criminal en más hechos delictivos de la misma naturaleza, así como la identificación de otros posibles miembros de la red.
Detención en Madrid
A instancia de la unidad policial encargada de la investigación, una de las detenciones tuvo lugar en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando una de las investigadas pretendía abandonar el territorio nacional con destino a Sudamérica, portando consigo 5.000 euros en efectivo.
Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policia.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.
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