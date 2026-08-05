El bebé fallecido por un golpe de calor en Fuerteventura es un nieto de Tito Berni

El bebé de 20 mesesque falleció este fin de semana por un golpe de calor tras ser olvidado por su padre en el interior de su coche en Puerto del Rosario (Fuerteventura) es el nieto del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni y presunto cabecilla del caso Mediador. La familia del menor, residente en el pueblo de Tetir, estuvo presente este martes en el entierro, al que también acudieron amigos y allegados para despedir al niño.

Mientras tanto, la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia ha abierto diligencias contra el padre del bebé, que es uno de los hijos del político socialista, por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave. El investigado aun no ha pasado a disposición judicial ni está previsto que lo haga en los próximos días, según informan fuentes jurídicas, y queda pendiente tomarle declaración para tratar de esclarecer lo ocurrido.

La magistrada de guardia continúa con la práctica de diligencias para determinar las circunstancias concretas en las que se produjo el fallecimiento y averiguar cuánto tiempo permaneció el menor a solas dentro del vehículo.

Resultados de la autopsia

La Policía Nacional remitió las actuaciones practicadas al órgano judicial y un equipo de la Policía Científica acudió al lugar para realizar el peritaje correspondiente. Los resultados iniciales de la autopsia apuntan como causa de la muerte al golpe de calor que sufrió el niño tras quedar expuesto a altas temperaturas.

Al hijo de Tito Berni se le atribuye inicialmente un posible delito de homicidio imprudente, que se califica de esta forma cuando una persona causa la muerte a otra sin intención debido a una acción de falta de cuidado o negligencia. Las condenas por este tipo de ilícitos se castigan en el Código Penal español con penas de prisión de entre 1 y 4 años de cárcel.

Exposición a altas temperaturas

Los hechos ocurrieron en la mañana del sábado en el municipio majorero de Puerto del Rosario. De lo practicado hasta ahora se intuye que el investigado abandonó el coche y, en un momento de despiste, olvidó llevarse a su hijo con él. Cuando regresó al vehículo para buscarlo, se dio cuenta de que había sufrido un golpe de calor y estaba muy grave.

El menor fue atendido en el Hospital General de Fuerteventura, donde el personal sanitario evaluó las condiciones en las que se encontraba y estimó necesario su ingreso hospitalario. Fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria para recibir atención pediátrica especializada.

Sin embargo, pese a los numerosos esfuerzos realizados por el personal médico para intentar estabilizar al bebé, solo pudieron confirmar su fallecimiento durante la madrugada del sábado al domingo debido a la gravedad de las lesiones. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirmó como causa de la muerte el golpe de calor que sufrió y trasladó los datos al Ministerio de Sanidad.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas