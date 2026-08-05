Violencia de Género
Amenaza a su pareja en Tenerife con tirarla a la calle por una ventana
Policías locales logran atrapar a un hombre que tiene media docena de antecedentes por delitos de violencia de género
Un hombre ha sido detenido en Tenerife tras amenazar de muerte a su pareja y advertirle de que la arrojaría por una ventana.
Agentes de la Policía Local, con el apoyo de patrullas de la Policía Nacional, lograron arrestar al sospechoso, que ya acumulaba media docena de antecedentes por delitos de violencia de género.
Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado martes en el barrio de San Matías, en el municipio de La Laguna, y generaron una gran alarma entre los vecinos de la zona.
San Matías
Ocurrió, en concreto, en un edificio de la calle San Nicolás sobre las 18:20 horas, momento en el que los vecinos escucharon gritos y una fuerte discusión entre una pareja.
Hasta el lugar se desplazaron patrullas del Grupo 6 de la Policía Local de La Laguna, con el apoyo de agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.
La víctima
La mujer relató a los agentes que, tras una fuerte discusión, la situación fue escalando hasta que el ahora detenido la amenazó con tirarla por una ventana de la vivienda, situada en una planta baja.
Aprovechando un descuido del agresor, la víctima consiguió escapar y fue localizada por agentes de la Policía Local a más de 200 metros del domicilio. La mujer indicó entonces que el presunto autor permanecía en el interior del inmueble.
En un primer momento, el hombre se atrincheró en la vivienda y se negó a salir. No obstante, tras varios requerimientos de las fuerzas de seguridad, abandonó el inmueble de forma voluntaria y fue detenido.
Episodios reiterados
Fuentes vecinales aseguraron que los episodios de violencia contra la mujer se habían repetido en diversas ocasiones durante las pocas semanas que la pareja llevaba residiendo en el barrio.
Durante la detención, algunos vecinos expresaron su deseo de que este tipo de situaciones no vuelvan a producirse en la calle.
El arrestado, de 48 años, fue trasladado a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional de La Laguna, donde permanecerá hasta su puesta a disposición judicial.
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