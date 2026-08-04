La jueza abre diligencias por homicidio imprudente tras la muerte del bebé que sufrió un golpe de calor en Fuerteventura

La magistrada de guardia de Puerto del Rosario ha abierto una investigación contra el padre del bebé que falleció en la madrugada del sábado al domingo tras sufrir un golpe de calor. Las pesquisas se centran en un posible delito de homicidio por imprudencia grave pues, según las diligencias practicadas hasta la fecha, el investigado, natural del pueblo de Tetir (Fuerteventura) habría olvidado al niño de 20 meses en el interior de su vehículo en un día marcado por las altas temperaturas.

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario se ha hecho cargo de la causa y continúa con la práctica de diligencias para determinar las circunstancias concretas en las que se produjo el fallecimiento.

La Policía Nacional remitió las actuaciones practicadas a la jueza instructora y un equipo de la Policía Científica realizó el peritaje correspondiente en el lugar de los hechos. Se desconoce, hasta el momento, cuánto tiempo permaneció el menor en el interior del coche antes de que su progenitor regresase al coche a buscarlo.

Pase a disposición judicial

El ilícito de homicidio imprudente que se atribuye en este caso ocurre cuando una persona causa la muerte a otra sin intención debido a una acción de falta de cuidado o negligencia. En España, el Código Penal castiga este delito con penas de prisión que oscilan entre 1 y 4 años de cárcel.

El padre del menor aun no ha pasado a disposición judicial ni está previsto que lo haga en los próximos días, según informan fuentes jurídicas. El bebé, tal y como ha podido averiguar este periódico, pertenecía a una familia muy popular en la isla de Fuerteventura vinculada al mundo de la política.

Los hechos se produjeron durante la mañana del pasado sábado. El investigado, cuando se dio cuenta del despiste y regresó al automóvil para buscar a su hijo, se encontró con que el pequeño estaba en un grave estado de salud.

Exposición a altas temperaturas

El personal del Hospital General de Fuerteventura se encargó de la primera atención médica tras ingresar el menor en unas condiciones preocupantes. Sin embargo, debido a la situación en la que se encontraba, tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero hasta el Hospital Universitario Materno Infantil, en Gran Canaria, especializado en atención pediátrica.

Los médicos y sanitarios del centro hospitalario realizaron numerosos esfuerzos para intentar estabilizar al bebé, pero debido a su estado solo pudieron confirmar su fallecimiento durante la madrugada del domingo.

Fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias han confirmado que la causa final de la muerte fue el golpe de calor que sufrió tras permanecer expuesto a las altas temperaturas que asolan estos días al Archipiélago canario.

Muestras de apoyo

La localidad de Tetir, donde reside la familia, se ha volcado con la víctima y su entorno y ha trasladado numerosas muestras de apoyo en los últimos días. El club de fútbol Unión Tetir ha querido expresar su "más sentido pésame" a los allegados del menor en sus redes sociales. "En estos momentos de profundo dolor, nos unimos a su tristeza y le enviamos, junto a toda su familia, un fuerte abrazo, todo nuestro cariño y mucha fuerza", señalaron.

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También desde el Club de Lucha Tetir han querido tener unas palabras de aliento tras lo sucedido. "Acompañamos en el dolor a familiares, amistades y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Que encuentren consuelo, fuerza y apoyo en el cariño de quienes les rodean", añadieron.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas