Atrapan en Tenerife a un delincuente que llevaba más de cuatro meses fugado de la cárcel

Un delincuente fue detenido en la mañana de ayer por agentes de la Policía Local de La Laguna después de permanecer fugado del centro penitenciario Tenerife II más de cuatro meses.

Los agentes realizaron una investigación para averiguar su paradero y consiguieron conocer cuáles eran algunas de las rutinas de un hombre al que le constaba una orden judicial de búsqueda, captura e ingreso en prisión por delitos contra el patrimonio.

Integrantes del Grupo 6 de la Policía Local realizaron un dispositivo a primera hora de la mañana de ayer en la zona de Las Chumberas y consiguieron atrapar a Rubén C., de 39 años.

Tercer grado

Esta persona cumplía condena en la prisión Tenerife II por delitos contra el patrimonio (robos) y, en un momento dado, logró acceder al tercer grado de la pena. Sin embargo, fue arrestado por cometer una nueva infracción penal en ese periodo.

Ante dicha circunstancia, la autoridad judicial le advirtió de que ya no disfrutaba del tercer grado y que tenía que ingresar en la cárcel de forma obligatoria. Sin embargo, no se presentó en el centro penitenciario en el plazo que se le otorgó para que lo hiciera de forma voluntaria.

La orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión fue dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife a finales del pasado mes de marzo tras presuntamente cometer un delito de robo con fuerza en las cosas y dicha medida estaba en vigor hasta finales del próximo año.

Gimnasio

Los agentes municipales realizaron un trabajo constante para saber qué lugares frecuentaba Rubén C. para intentar proceder a su arresto.

En esas gestiones, supieron que algunos días acudía a un gimnasio en la zona de Las Chumberas. A primera hora de ayer, alrededor de las 8:00, se estableció un dispositivo en las inmediaciones del citado centro deportivo.

Para ello, los agentes usaron dos vehículos radiopatrullas. Después de una hora y media de espera, los policías confirmaron que el citado delincuente habitual salió del gimnasio y se subió a su turismo.

Bloqueo

Una de las dotaciones de la Policía Local se colocó delante y la otra en la parte posterior del automóvil de Rubén en una vía de servicio paralela a la carretera que enlaza Santa María del Mar con Las Chumberas (TF-2).

A partir de ese momento, la capacidad de fuga de dicho vecino de La Laguna quedó casi anulada por completo. Los cuatro agentes municipales intervinientes se dirigieron a la puerta del conductor y lo sacaron del coche. A continuación, lo redujeron y le pusieron los grilletes.

Conocido por los policías

Tras apresarlo, el hombre fue llevado a un centro de salud y, a continuación, a los calabozos de la Policía Nacional de la Comisaría de La Laguna, desde donde pasará a disposición judicial para su entrada en la cárcel.

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Rubén C. es una persona conocida por las fuerzas de seguridad por su presunta implicación en delitos contra el orden socioeconómico desde hace años en el área metropolitana.