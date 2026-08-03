Nuevo acto vandálico contra una guagua de TITSA en Santa Cruz

Una guagua de TITSA ha vuelto a sufrir un acto vandálico en Santa Cruz de Tenerife. Según la información difundida a través de un reel de Instagram, los presuntos autores se habrían bajado en la parada de Tío Pino después de provocar daños en el vehículo.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de los desperfectos ni sobre la posible identificación de los responsables. El episodio, sin embargo, no constituye una situación aislada, después de que durante las últimas semanas se hayan difundido otros incidentes relacionados con daños y comportamientos incívicos en vehículos del transporte público.

Los actos vandálicos no solo deterioran las guaguas, sino que pueden obligar a retirar temporalmente los vehículos para su reparación, con las consiguientes consecuencias para el servicio y sus usuarios. TITSA ya ha denunciado anteriormente este tipo de comportamientos y ha tramitado expedientes sancionadores y denuncias ante la Fiscalía de Menores cuando los implicados son menores de edad.

El debate sobre la seguridad en las guaguas ha ganado peso durante 2026. El Cabildo de Tenerife y TITSA anunciaron medidas como la instalación progresiva de mamparas, sanciones de hasta 6.000 euros y el impulso del reconocimiento de conductores e inspectores como autoridad administrativa.

Los daños causados en un vehículo público terminan repercutiendo sobre el conjunto de la ciudadanía. De ahí la importancia de que lo ocurrido sea investigado.