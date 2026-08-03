Estabilizado el conato de incendio declarado este lunes en Pinolere (La Orotava)
El fuego afectó a unos 400 metros cuadrados de matorral
El Cabildo de Tenerife ha dado por estabilizado el conato de incendio declarado este lunes en la parte trasera del aparcamiento de la Feria de Pinolere, en el municipio de La Orotava.
Hasta la zona se desplazaron efectivos de las Brigadas Forestales del Cabildo (Brifor), dotaciones del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife del parque de La Orotava, según ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota.
Con la rápida movilización del operativo, el incendio quedó estabilizado tras afectar a una superficie aproximada de 400 metros cuadrados de matorral, evitando su propagación a zonas colindantes.
Una vez controlada la situación, los efectivos del Consorcio de Bomberos se retiraron del lugar, permaneciendo en la zona únicamente los medios de Brifor para realizar labores de vigilancia y remate, con el fin de evitar posibles reproducciones.
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